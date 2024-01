Serie B – Netta affermazione per Piombino contro Legnano

Non pesano al Golfo le assenze di Cappelletti e Turel e un Okiljevic non ancora al meglio dopo lo stop di inizio gennaio per problemi fisici, il montenegrino infatti giocherà solo 5’. Nelle fila di Legnano invece unico assente è Sacchettini. L’attacco del Golfo era già il migliore del campionato, ma adesso, con questo Venucci stellare, 24 punti, letale dal perimetro, con 8 su 11 da tre e con anche 7 assist e con un De Zardo devastante nel pitturato e che fa male anche da tre, 16 punti per lui, con 6 su 9 dal campo e 6 rimbalzi, l’attacco gialloblu fa davvero paura. Ne è stato la prova Legnano, che si presentava a Piombino con le credenziali di terza miglior difesa del girone, trafitto dalle bombe gialloblu, ben 21 su 39 tentativi. Però questa gara non si sarebbe vinta, senza la stretta difensiva del terzo quarto, dove la difesa gialloblu è riuscita a limitare a soli 16 punti un attacco che l’aveva messa in grande difficoltà nei primi due quarti. Prima metà gara, dove Raivio era parso incontenibile, ma quasi tutti i giocatori di coach Piazza avevano la meglio negli uno contro uno, creando vantaggi e buoni tiri. Piombino riusciva però a rimanere avanti, grazie alla grandi percentuali al tiro in attacco, toccando il più 8 nel primo parziale, terminato 26 a 22 e il più 9 nel secondo, venendo poi raggiunta al minuto 16, ma tornando davanti nel finale, con le bombe di Venucci e i canestri di Berra, per il più 6 al riposo lungo, sul 53 a 47. Nei primi 3’ del terzo la maggiore intensità difensiva dei gialloblu, ferma l’attacco dei knights e con centro di Berra e bomba di Longo, il Golfo tocca la prima doppia cifra di vantaggio sul più 11. La continuità difensiva però manca e gli ospiti tornano a meno 3, con i canestri di Raivio e la bomba di Marino. Il Golfo però trova sempre soluzioni positive in attacco e con le bombe di De Zardo, Venucci e Almansi sale fino a più 14, vantaggio incrementato ancora da Almansi, per il più 16 al minuto 29 e si chiude il quarto sul più 15, 78 a 63. Nel quarto finale, il Golfo riesce ad amministrare il vantaggio senza soffrire, Legnano prova ad aggrapparsi ai suoi big, Raivio e Marino, che però non riescono a portare i suoi mai oltre un meno 10 a 4’ dalla fine. La gara va così in archivio col punteggio di 98 a 87.

Vittoria pesante per il Golfo, contro una buonissima squadra, rispetto alla quale ora ha 4 punti di vantaggio e il doppio successo nei confronti diretti. In classifica i gialloblu sono ora quinti, a pari merito con altre tre squadre e a soli due punti dal quarto posto.

Solbat Piombino – SAE Scientifica Legnano 98-87 (26-22, 27-25, 25-16, 20-24)

Solbat Piombino: Mattia Venucci 24 (0/0, 8/11), Fabrizio Piccone 21 (2/4, 5/8), Lorenzo De zardo 16 (4/6, 2/3), Gian paolo Almansi 13 (1/3, 3/7), Lautaro Berra 11 (5/9, 0/0), Stefano Longo 8 (1/1, 2/5), Alessandro Azzaro 5 (1/4, 1/4), Zdravko Okiljevic 0 (0/0, 0/0), Francesco D’antonio 0 (0/0, 0/0), Elia Barsotti 0 (0/0, 0/1), Mirco Turel 0 (0/0, 0/0), Filippo Gherardini 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 13 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Gian paolo Almansi 7) – Assist: 24 (Mattia Venucci 7)

SAE Scientifica Legnano: Nik Raivio 27 (9/15, 3/5), Guido Scali 16 (8/8, 0/3), Tommaso Marino 15 (3/4, 3/10), Marco Planezio 14 (4/6, 2/3), Juan marcos Casini 9 (0/2, 3/6), Maurizio Ghigo 2 (0/0, 0/1), Alberto Fragonara 2 (1/1, 0/2), Andrea Sipala 2 (0/1, 0/2), Michael Sacchettini 0 (0/0, 0/0), Francesco Amorelli 0 (0/0, 0/0), Edoardo Pirovano 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 4 / 9 – Rimbalzi: 29 4 + 25 (Nik Raivio 10) – Assist: 14 (Tommaso Marino, Marco Planezio 4)

UFF.STAMPA INFO GOLFO PIOMBINO