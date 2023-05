Serie B – Netta vittoria a Palermo per Mestre

GREEN BASKET PALERMO 65

GEMINI MESTRE 95

GREEN BASKET PALERMO: Di Giuliomaria 15, Birra 11, Moltrasio 10, Lombardo 13, Ronconi, Caronna 3, Markus, Corrao, Pellegrino, Drigo 13,. All.:

GEMINI MESTRE: Mazzucchelli 10, Pellicano 16, Conti 15, Zinato 2, Di Meco 12, Bortolin 4, Bocconcelli 13, Caversazio 11, Sebastianelli 11, Sequani 1. All. Ciocca.

ARBITRI: Faro di Roma e Tommasi di Frosinone.

NOTE: parziali 21-26, 29-55, 56-75, tiri liberi Green Basket 4/11, Gemini 10/16, da 3 13/29 – 11/32, rimbalzi 31-54.



Mestre vince facile a Palermo con l’orecchio teso su cosa capitasse sugli altri campi che hanno confermato le attese degli addetti ai lavori con Orzinuovi capace di vincere – non senza soffrire ma meritatamente – contro Desio e Vigevano, nel girone A, in grado di confermare la sua seconda piazza andando a espugnare Omegna. Anche quest’ultima una sfida tirata con ospiti sempre avanti ma con margini sempre risicati, soprattutto nel finale, con Elachem Vigevano capace di certificare il suo secondo posto soltanto a 11’ secondi dalla sirena grazie ad una bomba di Mercante che ha fissato il risultato finale sul +6 per gli ospiti, se non fosse stato così Mestre avrebbe dovuto vedersela con Vigevano. I risultati sopra hanno quindi definito che Mestre, seconda del suo girone, affronterà la terza del girone A ovvero la Pielle Livorno, mentre Orzinuovi Battendo Desio se la giocherà con la quarta del girone A, ovvero la Herons Montecatini.



Se Mestre dovesse passare il turno con la Pielle Livorno – prime due in casa al Taliercio domenica 14 e mercoledì 17, doppia trasferta ed eventuale bella delle 5 sempre a Mestre – la squadra di Ciocca dovrà poi fare i conti con la vincente di Orzinuovi e Montecatini; se va avanti Orzi l’eventuale gara5 per Mestre sarà fuori casa altrimenti, in caso di passaggio del team toscano, l’eventuale bella sarebbe al Taliercio. La vincente di questo girone playoff staccherà poi il biglietto per le finali che metteranno in palio, tramite un girone all’italiana, i 2 posti per la serie A2, traguardo quindi ancora lontanissimo ma per cui si può comunque lottare. Le altre sfide playoff incrociate fra girone A e girone B sono quella fra la Maurelli Libertas Livorno – prima nel girone A e altra squadra livornese – che incontrerà Desio, quarta della classe nel girone B grazie al miglior piazzamento nella classifica avulsa contro la Virtus Padova e Casa Brianza Basket, squadre che andranno invece agli spareggi per mantenere la categoria. L’ultimo accoppiamento playoff è infine quello fra San Vendemiano – terza del girone B – e la stessa Vigevano.



A questo punto comincia il bello, anzi il bellissimo per Mestre che dopo 34 anni torna a casa sua, al Taliercio, con l’obbligo di riempirlo. Tornare a sognare non costa nulla, se fino a qualche mese fa tutto sembrava impossibile, adesso almeno ci si può provare. Il treno stavolta potrebbe anche scappare – la squadra proverà ad andare il più lontano possibile – ma l’importante per i mestrini sarà dimostrare di aver voglia di farlo questo viaggio con destinazione A2. E per viaggiare servono i numeri, quelli del pubblico prima di tutto. La società per l’occasione ha messo in vendita biglietti a prezzi veramente invitanti – info sul nostro sito – ma deve esserci la voglia di fare presenza un po’ come è successo venerdì sera al PalaVega quando, con l’arrivo delle vecchie glorie (Arrigoni, Borghetto, Forti, Milani, Pilutti, Rigo, Sfilogoi, Teso, Valentisig e coach Bardini) il PalaVega si è riempito di presenze ed entusiasmo. Una festa che Mestre e i mestrini hanno l’obbligo di voler continuare al Taliercio a partire da domenica prossima; la squadra ci metterà tutto il suo impegno ma anche la città ora deve rispondere in massa sostenendo capitan Mazzucchelli e compagni che, comunque dovesse finire questo campionato, hanno riportato il nome di Mestre alla ribalta del basket nazionale come non accadeva da fine anni ’80: stiamogli vicino andando al Taliercio e portando con noi i nostri amici a tifare Gemini Mestre.

Paolo Lazzaro

Responsabile Stampa Basket Mestre