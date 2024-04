Serie B – Netta vittoria Mestre contro Taranto

GEMINI MESTRE – CJ BASKET TARANTO 95-75

Parziali: 26-13, 22-23, 18-20, 29-19

Gemini Mestre: Sven Smajlagic 33 (6/6, 6/9), Simone Aromando 15 (5/8, 0/0), Niccolò Pellicano 13 (4/4, 1/2), Edoardo Caversazio 11 (3/4, 0/3), Giovanni Lenti 11 (4/8, 0/1), Andrea Mazzucchelli 9 (1/1, 1/2), Marco Perin 3 (0/1, 1/7), Fabio Sebastianelli 0 (0/0, 0/2), Pietro Bizzotto 0 (0/0, 0/1), Elia Zinato 0 (0/1, 0/0), Matteo Porcù 0 (0/0, 0/0), Pietro Bocconcelli 0 (0/0, 0/0). All. Ciocca.

STAT ME – Tiri liberi: 22 / 28 – Rimbalzi: 42 4 + 38 (Sven Smajlagic 15) – Assist: 21 (Edoardo Caversazio 5)

CJ Basket Taranto: Francesco Reggiani 20 (4/5, 4/11), Matteo Ambrosin 17 (5/10, 1/8), Matteo Chiapparini 14 (1/3, 4/6), Gianmarco Conte 9 (3/9, 1/6), Giovanni Ragagnin 7 (2/8, 1/3), Martin Kovachev 6 (2/5, 0/0), Francesco Montanaro 2 (1/2, 0/0), Eugenio Gigante 0 (0/0, 0/0), Matteo Minelli 0 (0/0, 0/0), Stefano Pichierri 0 (0/0, 0/0). All. Cottignoli.

STAT TA – Tiri liberi: 6 / 13 – Rimbalzi: 36 9 + 27 (Francesco Reggiani, Matteo Ambrosin, Giovanni Ragagnin, Martin Kovachev 7) – Assist: 12 (Giovanni Ragagnin 5)

Arbitri: Fusari Roberto di San Martino Siccomario (PV) e Gurrera Simone di Vigevano (PV).

Si chiude con un’altra sconfitta l’ultima trasferta del CJ Basket Taranto in questo difficile campionato di serie B Nazionale. I rossoblu perdono sul parquet di Trevignano contro la Gemini Mestre 95-75 nel match valido come trentatreesima giornata, penultima di regular season del girone B.

La squadra di coach Cottignoli ha pagato la partenza a mille dei padroni di casa in cerca di un successo per mettere in cassaforte la qualifica ai playoff. Rossoblu subito sotto 20-5 ma capaci col solito cuore e il solito sacrificio di rientrare in partita trascinati dai canestri prima di Reggiani e poi di Ambroson e Chiapparini, tutti in doppia cifra, fino al -6 del terzo quarto. Poi a causa delle rotazioni contate la stanchezza ha presentato il conto e nell’ultimo quarto Mestre ha chiuso i conti.

Coach Cottignoli rispetto alla gara vittoriosa contro Padova recupera Ragagnin che mette in quintetto insieme a Conte, Ambrosin, Reggiani e Kovachev. Dall’altra parte partono Smajlagic, Aromando, Sebastianelli, Caversazio e Mazzucchelli.

Taranto parte con la tripla di Reggiani del 2-3 ma è solo un attimo perché l’inizio di partita di Mestre è da ko tecnico. Mazzucchelli, Aromando e Smajlagic sono on fire fin dai primi possessi. La Gemini piazza un break di 13-0 che a conti fatti sarà decisivo per l’esito finale della partita. Taranto ritrova la retina di nuovo con Reggiani dopo metà quarto ma continua a non riuscire ad arginare Smajlagic che infila altri 5 punti fino al 20-5. Solo Reggiani è in ritmo per il CJ che però nel finale di quarto ritrova anche Ragagni, sua la tripla che alleggerisce il gap alla sirena, 26-13.

Ma come riparte la contesa Mestre riprende a colpire, Lenti e Pellicano firmano il nuovo massimo vantaggio sul 31-13. Coach Cottignoli chiama time out per riordinare per l’ennesima volta le idee ai suoi. La risposta c’è nella tripla di Chiapparini, nei 5 punti in fila dell’onnipresente Reggiani, si sblocca dal campo anche capitan Conte e Ambrosin per un CJ finalmente in ritmo e in fiducia che restituisce parte del break iniziale, 5-12 e sul -9 si rimette in partita. Così come è costretto a fare Smajlagic che nulla può però contro la mano calda, caldissima di Reggiani (18 nei primi due quarti) che infila due triple, nel mezzo il canestro di Kovachev con Taranto che si spinge fino al -7! Prima dell’intervallo però ancora Smajlagic scrive 22 nel suo personalissimo referto e porta negli spogliatoi Mestre sopra 48-36.

Alla ripresa del gioco il primo canestro è di Ambrosin, poi si accende Aromando che contribuisce per due volte al break di 6-0 che riporta a +16 Mestre. È il solito Reggiani a svegliare Taranto che poi trova un supercapitano: Gianmarco Conte scalda la mano, va a segno tre volte in fila e da solo mette a referto 7 punti per il controbreak rossoblu, con gli interessi, per il 54-47. Pronta la risposta della Gemini, è ancora Aromando a guidare i suoi, 4-0 e nuovo +11. Taranto continua a giocarsela e anche bene, libera alla tripla Chiapparini che va a segno così come Kovachev da sotto poco dopo ed il -6 è un dato di fatto. Mestre trova linfa vitale in Caversazio, 5 punti in fila e tripla di Perin provando a scappare via di nuovo ma Taranto risponde colpo su colpo, stavolta con 4 punti di Ambrosin per il 66-56 con cui si chiude il 3° quarto.

L’ultimo quarto si apre col canestro di Lenti, risponde Ambrosin oramai in ritmo con una tripla. Mestre attacca molto il canestro, caricando di falli i rossoblu e con ottime percentuali dalla lunetta riscappa via, si rivede anche Smajlagic con la tripla del +17 che chiama indirettamente il timeout di coach Cottignoli. Ma ovviamente non è un problema tecnico, Taranto è in affanno, con le rotazioni contate, e smarrisce la via del canestro. Mestre con Aromando e Smajlagic scollina il +20 e di fatto chiude la partita fino al +25. Nel finale Taranto ritrova la via del canestro con Chiapparini e riesce a ridurre le distanza, c’è spazio anche per i giovani Virtus Taranto, Gigante e Montanaro con quest’ultimo che ancora una volta si fa trovare pronto andando a segno per il 95-75 finale.

Il campionato del CJ Basket Taranto si chiuderà la settimana prossima, domenica 21 aprile al PalaMazzola contro Chieti.

Luca Fusco, responsabile comunicazione CJ Basket Taranto