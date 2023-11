Serie B- Notte fonda Juvecaserta! al Pala Jacazzi passa la Gema Montecatini

La Juvecaserta rimedia la settima sconfitta in otto partita giocate in questo campionato al termine di una partita che l’ha vista in vantaggio per la sua quasi totalità. Vittoria pesantissima per la Gema Montecatini che relega i campani all’ultimo posto in classifica.

LA CRONACA – L’avvio di partita è tutto di marca bianconera: infatti, i padroni di casa, grazie a un Romano straripante e a una tripla di Hadzic, nei primi due minuti e mezzo di partita riescono a realizzare un pesante parziale di 9-2 che costringe coach Del Re a un immediato timeout. Al rientro in campo la Gema Montecatini perde due palloni sanguinosi per fallo in attacco mentre Caserta continua ad arrivare facilmente vicino a canestro portandosi con relativa facilità sul +13 (15-2). La compagine toscana prova a reagire con un 5-0 di parziale che convince coach Bartocci a chiedere una sospensione per rimettere a posto alcune cose nel modo di stare in campo dei suoi e provare a evitare il rientro degli avversari che, però, al ritorno in campo allungano il loro parziale fino al 10-0 portandosi a -2 sul 15-12. La Juve con il gioco da tre punti concretizzato da Romano interrompe la sfuriata avversaria e, di riffa o di raffa, riesce a chiudere la prima frazione di gioco avanti 22-16.

Il secondo quarto non offre uno spettacolo eccelso al pubblico del Pala Jacazzi anche a causa di un metro arbitrale eccessivamente severo che scoraggia l’utilizzo della fisicità di entrambe le squadre e causa un po’ troppi viaggi in lunetta soprattutto della compagine ospite che può giovare del bonus raggiunto dagli avversari per quasi sette minuti e mezzo. In questa fase Caserta, pur non giocando una pallacanestro eccelsa, riesce a difendere il suo margine di vantaggio dai continui tentativi di rientro di Montecatini che si infrangono di fronte ad alcune giocate di notevole qualità di Nicola Mei. Dopo avere con fatica ritoccato il +6 sul 39-33, la Juve è costretta a subire la definitiva rimonta della Gema che, con il gioco da tre punti concretizzato da Mazzantini, trova il pareggio sul 41-41 a 1’ e 37’’ dalla fine del primo tempo. Le triple di Moffa e Mastroianni infiammano il Pala Jacazzi ma all’intervallo lungo la Paperdi conduce solamente per 47-45.

Il terzo quarto non si discosta in maniera significativa dal copione della prima metà di gara, soprattutto il secondo quarto: infatti, Caserta difende il suo vantaggio dai tentativi di abbordaggio di Montecatini in un contesto di partita non entusiasmante anche a causa di un arbitraggio non poco confusionario. In questa fase di partita la Juve trova punti di fondamentale dalle ottime capacità di gioco interno di Paolo Paci che, insieme a Lucas, sono i principali artefici del vantaggio casertano per 62-57 di fine terzo quarto.

La bella schiacciata di Moffa apre le marcature del quarto quarto ma non uccide le speranze di una Gema sempre estremamente attaccata alla partita. La formazione ospite finisce rapidamente in bonus e i padroni di casa sono bravi a sfruttare questo vantaggio procurandosi viaggi in lunetta importantissimi per provare a chiudere la partita. La Juve trova il +7 sul 73-66 in suo favore ma la Gema è velocissima a concretizzare un parziale di 7-0 che porta il punteggio in parità a poco meno di quattro minuti dalla sirena finale. Mazzantini in penetrazione appoggia al vetro i due punti del vantaggio Montecatini sul 76-74. La partita, ovviamente, in queste fasi è estremamente tesa e il pubblico del Pala Jacazzi, nonostante la lontananza da Caserta, si fa sentire in maniera significativa. A 1’ e 10’’ dalla fine Zampogna realizza il canestro del nuovo sorpasso sull’80-79 ma Passoni dalla lunetta riporta subito avanti i suoi con un secco 2/2. Romano in torsione illude i suoi a 35’’ dalla fine ma dall’altra parte del campo Mastrangelo gela il Pala Jacazzi con una tripla da molto lontano che porta la Gema in vantaggio per 84-82 a 15’’ dalla fine. La Juve ha nelle mani il pallone del supplementare ma lo gestisce in maniera assolutamente sbagliata prendendosi uno sbilenco tiro da tre punti con Hadzic che non scheggia neanche il ferro. Alla fine vince la Gema Montecatini per 86-82

PAPERDI CASERTA 82-86 GEMA MONTECATINI (22-16; 47-45; 62-57)