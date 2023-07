Serie B – Npc Rieti, finalizzata l’iscrizione al prossimo campionato

La NPC Rieti comunica che in data odierna ha provveduto alla regolare iscrizione della squadra al prossimo campionato di serie B Nazionale “Élite” .

Passata la delusione per una stagione non certo felice sul campo, ci si approccia alla nuova con voglia, grinta e passione per proseguire il progetto sportivo e sociale da sempre messo in campo dal Gruppo NPC.

Si riparte come sempre da sani valori, esclusivamente sportivi, circondati da tantissimo affetto dei tifosi e dal desiderio di fare il meglio possibile.

“Obiettivo strategico principale dei prossimi mesi sarà quello di consolidare e mantenere una società gestita con modello aziendale, sana e robusta oltre che nel sentimento sportivo, anche nell’assetto societario in cui, sempre di più, emergano le sinergie di tutti e sempre meno la solitudine dell’uomo solo al comando” dichiara la proprietà del club.

L’attività della NPC Rieti vuole continuare negli anni con un progetto sportivo che in un triennio consenta di poter lottare per tornare nel campionato di serie A2 e fin da subito conseguire buoni risultati.

Sette anni di serie A2 sono un bagaglio di esperienza notevole sul quale costruire un programma a medio termine che garantisca i successi sportivi da un lato, quelli sociali dall’altro nonché il consolidamento aziendale di una società sportiva che vuole durare ancora per molto tempo, trasmettendo ai giovani del nostro territorio e non solo, sani valori sportivi e di vita.

Ufficio stampa NPC Rieti