Serie B – Npc Rieti, nota del club sull’atleta Roderick

La NPC Rieti comunica quanto segue in merito all’atleta Terrence Roderick:

Dopo la partenza del giocatore per gli Stati Uniti, non autorizzata dal club ed avvenuta di nascosto, non ricevendo più notizie da giorni dal diretto interessato, confermata quindi la mancata presenza alla ripresa degli allenamenti prevista per oggi lunedì 18 marzo e preso atto della successiva comunicazione ufficiale pervenuta nel tardo pomeriggio tramite il suo procuratore, sig. Manuel Capicchioni, con la quale il sig. Terrence Roderick, certificava la sua unilaterale volontà di non tornare in Italia, in totale inosservanza del contratto in essere, per tutto quanto sopra esposto, NPC Rieti informa che è stato dato mandato a professionista di sua fiducia di adire per le vie legali nei confronti del sig. Terrence Roderick a tutela dei propri interessi per il ristoro dei danni, sportivi e non, procurati e maturandi.

UFF.STAMPA NPC RIETI