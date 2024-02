Serie B – Npc Rieti parte col botto e spazza via Sant’Antimo

La Geko crolla al PalaSojourner (85-65) sotto i colpi di un’ottima NPC. I santantimesi approcciano malissimo la gara, segnano il primo canestro dopo 4’ e al 14’ sono già a -23 (35-12). Da lì è difficilissimo rientrare, Gallo (26 con 5 assist) e Mennella riportano due volte i campani a -12 ma manca sempre l’ultimo guizzo per riaprire realmente la partita.

LA PARTITA – Quintetti classici per la palla a due: Rieti in assetto oversize con Cavallero, Da Campo, Markovic, Zucca e Cassar, Sant’Antimo che risponde con Gallo, Dri, Stentardo, Colussa e Quarisa. Partono bene i padroni di casa, avanti 4-0 in un minuto, la Geko sbaglia invece i primi 6 attacchi della sua partita e dopo 3’30 è già a rapporto da coach Gandini. Quando si torna in campo però la NPC allunga sul 9-0, ed è solo a questo punto che i campani si sbloccano con una tripla di Gallo. La partita però resta in salita, i campani continuano a fare troppa fatica in attacco mentre Rieti scatena tutto il suo potenziale offensivo e con Zucca al 9’ tocca il +17 (24-7) poi confermato alla prima sirena. E la forbice si allarga ancora in avvio di 2’ quarto con Cavallero che al 14’ firma dalla lunetta il 35-12 mentre la Geko continua a litigare col ferro (5/22 il parziale). Gallo e Ius provano a scuotere Sant’Antimo, poi è Mennella a riportarla a -12 (40-28) al 18’, ma prima del break di metà gara Rieti allunga di nuovo e chiude sul 46-29.

Gallo apre la ripresa con due canestri importanti, poi si attiva anche Kamperidis ma Rieti resta in controllo con le triple di Cavallero e Da Campo. Al 28’ è 58-44, con Gallo ancora mattatore, poi si torna a -12 sull’asse Cantone-Quarisa ma anche stavolta la rimonta santantimese si ferma sul più bello, con Rieti che fa 6-0 scappa di nuovo (64-48 alla terza sirena). Servirebbero nuovi segnali di vita per sperare nell’ennesima rimonta, ma i primi canestri del 4’ periodo sono della NPC che al 33’ è ancora avanti 71-53. La contesa si chiude di lì a poco, Dri sbaglia un tiro dall’arco e sul ribaltamento Cavallero segna e subisce fallo da Mennella fissando il nuovo +21 sabino con poco più di 6’ da giocare. Finisce 85-65, per la Geko una sconfitta ed una prestazione su cui riflettere.

Il dopogara di coach Gandini – “Stasera purtroppo siamo stati impresentabili, ci è mancata l’energia e ci è mancato il fuoco dentro. Una brutta prestazione che dovremo tutti riscattare già dalla prossima partita con Piombino”.

NPC RIETI 85

GEKO SANT’ANTIMO 65

(26-9, 46-29; 64-48)

RIETI: Da Campo 17, Cavallero 27, Markovic, Zucca 15, Cassar 13; Mele, Perella, Melchiorri 13, Del Sole, Margarita, Reginaldi. N.e.: Bacchin. All.: Ponticiello.

GEKO: Gallo 26, Dri 11, Stentardo, Colussa, Kamperidis 11; Cantone, Mennella 10, Digno, Quarisa 5, Ius 2, Di Camillo, Peluso. All.: Gandini.

ARBITRI: Michele Melai di Calcinaia (PI) e Davide Mariotti di Cascina (PI)

NOTE – Tiri liberi: Rieti 14/22, Geko 12/19. Uscito per falli Zucca e Mennella.



Ufficio Comunicazione PSA Sant’Antimo