Serie B – Npc Rieti sconfitta in casa da Omegna

Turno infrasettimanale per la NPC Rieti. Al PalaSojourner la formazione di coach Ponticiello parte forte e va subito avanti nel punteggio, anche grazie alla buona difesa e ai rimbalzi difensivi sotto canestro di Cassar. Poi il copione cambia, Omegna esce fuori ed inizia a mettere a segno una serie di canestri pesanti. L’emorragia viene contenuta solamente dai due liberi messi a segno da Agostini, ma la frazione si chiude sul punteggio di 11 – 22.

Anche nel secondo quarto Omegna attacca, ma finalmente si sblocca Da Campo con una importantissima tripla che permette ai reatini di rifarsi sotto. Ancora Da Campo per il meno sei Rieti a 6′ dalla sirena lunga. Terzo fallo di Cassar e tripla per Omegna più un libero aggiuntivo sbagliato. Score 20 – 27. La Paffoni sembra gestire bene, troppi gli errori di Rieti dal lungo linea e Picarelli la mette da tre per il nuovo +10 Omegna. Il capitano trascina a gli amarantocelesti, ma la partita diventa ad “elastico” e il gap non cambia. Le squadre vanno al riposo sul 28 – 38.

Inizia il terzo quarto. Con un mini break di 4-0, grazie alla premiata ditta Agostini – Markovic, la NPC accorcia e va sul -6 appena iniziata la frazione. A metterci il carico Cavallero con la bomba del -5. Dal pitturato ancora Da Campo, ma i reatini non riescono ad acciuffare gli avversari che non mollano e a 4′ dalla fine allungano addirittura sul +13. Fallo tecnico a coach Ponticiello. Kosic da tre, Rieti a -19. Trottola di cambi per la NPC, ma la musica non cambia, la frazione si chiude sul 47 – 66.

Nel quarto quarto c’è poca partita, Omegna con una bomba e con un Baldassarre in grande spolvero va sul massimo vantaggio, +25. Solamente Mattia Da Campo tiene alta la bandiera della NPC (per lui 23 i punti finali) costretto ad uscire sul finale per cinque falli. La Paffoni gestisce, il match si chiude sul 63 – 80.

TABELLINI

Imperatori, Agostini 6, Mele, Da Campo 23, Markovic 12, Melchiorri 2, Cavallero 7, Cassar 4, Bacchin 57 Del Sole 2.

Puppieni, Torgano 18, Baldassarre 18, Fazioli 6, Balanzoni 15, Chinellato 2, Solaroli 2, Coltro, Kosic 7, Picarelli 12.

