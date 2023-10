Serie B – Npc Rieti si prende la rivincita e batte la Pielle Livorno

By

Si è aperto il Campionato di Serie B Nazionale 2023 – 2024 della NPC Rieti che al PalaSojourner ha affrontato la Pielle Livorno, la stessa formazione con la quale si era scontrata in Supercoppa.

I due roster nei primi dieci minuti hanno dato vita ad una serie di errori che hanno tenuto bassissimo il punteggio, spostatosi solamente nel finale con alcune buone azioni di Da Campo (per lui 10 i punti). La frazione si è chiusa sul 17 – 14.

I secondi dieci minuti si aprono con quattro bombe, due per parte. Il primo vantaggio della Pielle arriva a due minuti dalla sirena lunga. Intanto sugli spalti si scaldano gli animi. A 1:30 dal termine della frazione si sblocca anche Agostini con i primi due punti. La partita è equilibrata e le squadre vanno al riposo lungo sul punteggio di 36 – 36.

Nel terzo quarto le compagini tornano a sbagliare molto, per la NPC sottotono Agostini e Cassar. Da Campo, invece, è sugli allori e trascina i compagni ancora con ottime incursioni offensive. Bene anche Cavallero che mette a quattro minuti dal fine frazione l’ennesima bomba (+4 Rieti). Ma la Pielle non molla.

Livorno torna in vantaggio a 2:40 dalla fine del terzo quarto, score 48-50. Markovic mette solo un libero, nel contrattacco piellino è Lo Biondo ad infilare altri due punti. A Markovic da due risponde Diouf, livornesi ancora sul +4. Il quarto si chiude sul punteggio di NPC Rieti 54 – 57 Pielle Livorno.

Gli ultimi dieci minuti di gioco si aprono con le triple di Agostini e Markovic, Rieti pareggia, ma i livornesi non mollano e rispondo con la tripla del +3. Ancora Da Campo sotto canestro per il -1 NPC. La Pielle da tre, poi Markovic, gli risponde Lo Biondo, ancora Markovic dai liberi. Partita punto a punto. Livorno avanti di due 68 – 70. La pareggia da Campo con due liberi. 70 – 70. Slaidin doors .

Ottima penetrazione di Cavallero, che ne salta tre e mette da due. Pareggia la Pielle, Cavallero recupera palla e Markovic da due porta nuovamente avanti Rieti. Minuti concitati. Ultimo possesso per Rieti sul +1. Quinto fallo per Laganà. Il capitano Da Campo mette due su due ai liberi. Amarantocelesti sul +3 a 17″:59. Fallo di Melchiorri a 7″:42. Livorno sbaglia il libero, Agostini prende il rimbalzo e gli ospitati commettono fallo. In lunetta Agostini: 2/2. Rieti a +4. Finisce qui. NPC 80 – 76 Livorno. I reatini vincono la prima di Campionato.

TABELLINI

Imperatori, Agostini 12, Mele, Da Campo (MVP 21), Markovic 19, Cassar 4. Bacchin, Del Sole, Perella, Roversi, Cavallero 19, Melchiorri 5.

Ferraro 5, Chiarini 14, Rubbini 4, Pagani 12, Manna, Lo Biondo 21, Diouf 7, Cristofani, Campori 2, Laganà 11.

Ufficio Stampa e Relazioni Esterne

NPC RIETI