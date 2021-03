La PSA Sant’Antimo comunica che la gara di campionato tra Luiss Sport Roma e Geko valevole per la 14^ giornata della Serie B Old Wild West, precedentemente calendarizzata per domenica 7 marzo e poi posticipata a giovedì 11 marzo su richiesta della società capitolina, è stata nuovamente rinviata a data da destinarsi a causa di alcune positività al covid 19 riscontrate nel gruppo squadra della Luiss.

Ufficio Comunicazione Partenope Sant’Antimo