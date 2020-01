Serie B Old Wild West 2019-20 – Le qualificate alla Coppa Italia LNP e il tabellone delle Final Eight

Di seguito le squadre qualificate per la Final Eight di Coppa Italia Serie B Old Wild West (6-8 marzo 2020). Ammesse le prime due classificate di ogni girone al termine della fase di andata.

Girone A: Paffoni Fulgor Omegna, Blukart Etrusca San Miniato

Girone B: Vaporart Bernareggio, Rucker Sanve San Vendemiano

Girone C: Ristopro Fabriano, Tramec Cento

Girone D: Citysightseeing Palestrina, Bawer Olimpia Matera

Questi gli accoppiamenti dei quarti di finale (venerdì 6 marzo). Si allega il tabellone.

Paffoni Fulgor Omegna-Tramec Cento

Ristopro Fabriano-Blukart Etrusca San Miniato

Vaporart Bernareggio-Bawer Olimpia Matera

Citysightseeing Palestrina-Rucker Sanve San Vendemiano

Nelle semifinali (sabato 7 marzo) la vincente di Omegna-Cento affronterà la vincente di Fabriano-San Miniato, mentre la vincente di Bernareggio-Matera sfiderà la vincente di Palestrina-San Vendemiano.

FONTE: Area Comunicazione LNP