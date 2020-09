Lega Nazionale Pallacanestro, in accordo con il Settore Agonistico FIP, presenta i calendari della prima giornata di Serie B Old Wild West 2020/21, nei gironi A, B, C e D. Date ed orari di gioco sono suscettibili di variazioni, per scelte dei Club sul miglior orario per le gare casalinghe o accordi tra i Club per motivi logistici.

Domani, venerdì 11 settembre alle 15.00, sarà reso noto il calendario completo della Serie B Old Wild West 2020/21.

Area Comunicazione LNP