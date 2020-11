Serie B Old Wild West 2020-21, ripescata l’Action Now Monopoli. Il calendario del girone D2

In riferimento al campionato di Serie B 2020-2021, Lega Nazionale Pallacanestro comunica di aver ricevuto dal Settore Agonistico FIP notifica ufficiale del ripescaggio della Società ASD ACTION NOW BASKET MONOPOLI in sostituzione della Società OLIMPIA MATERA, che ha rinunciato in giornata di ieri al diritto di partecipazione.

La Società Action Now Basket Monopoli è stata inserita nel Girone D2, e la FIP ha concesso al Club ripescato il rinvio delle sua prime due gare di campionato.

Di seguito il calendario del girone in formato pdf, presa nota della variazione nell’organico del raggruppamento:

SERIE B GIRONE D2

Area Comunicazione LNP