Serie B Old Wild West 2022/23 – I risultati degli anticipi del quarto turno

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE A 2022/23 – Anticipi 4^ giornata

S.Bernardo Langhe Roero-LTC Group Sangiorgese Basket 55-73

Gema Montecatini-Maurelli Group Libertas Livorno 71-69

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE B 2022/23 – Anticipi 4^ giornata

Pontoni Monfalcone-Antenore Energia Virtus Padova 78-80

Rimadesio Desio-Lissone Interni Brianza Casa Basket 103-100 d. 1 t.s.

Rucker San Vendemiano-Virtus Ragusa 85-80

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE C 2022/23 – Anticipo 4^ giornata

USE Computer Gross Empoli-Luciana Mosconi Ancona 66-75

SERIE B OLD WILD WEST GIRONE D 2022/23 – Anticipi 4^ giornata

Ble Juvecaserta-CJ Basket Taranto 83-68

Luiss Roma-Diesel Tecnica Sala Consilina 98-65

BPC Virtus Cassino-Liofilchem Roseto 61-72

Lars Virtus Arechi Salerno-White Wise Basket Monopoli 80-79