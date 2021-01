Serie B Old Wild West. I migliori dell’8a giornata dei Gironi A e B

I migliori dell’ottavo turno dei Gironi A e B della Serie B Old Wild West.

GIRONE A-1. Leonardo Okeke (Mamy Oleggio).

Oleggio torna a vincere dopo due turni, e lo fa in maniera netta andando a saccheggiare il campo del fanalino di coda Alessandria. Sul 48-85 finale c’è la firma di Leonardo Okeke che chiude la sua prestazione con 18 punti, 7/7 al tiro da due punti, 10 rimbalzi per un 21 di valutazione finale. Il classe 2003 di origini nigeriane (fratello di David, attualmente in forza al Rustavi nella Superleague georgiana dopo essere stato fermo per tre anni per problemi fisici) ha fatto registrare il suo massimo stagionale migliorando i 7 punti in 12′ realizzati nella vittoria dello scorso 6 gennaio contro Imola.

GIRONE A-2. Andrea Filippi (All Food Enic Firenze). 22 punti, 4/9 da due e 2/3 da tre punti, e 14 rimbalzi per il lungo gigliato che aggiorna le sue stat stagionali a 13.5 punti e 1o rimbalzi di media. Il classe ’97 è alla sua settima stagione a Firenze dopo gli anni della Serie C, l’esordio in B nel 2016/17 e la scorsa stagione chiusa a 12.8 punti e 7 rimbalzi di media in 21 partite giocate.

GIRONE B-1. Daniele Quartieri (Vaporart Bernareggio). Torna alla vittoria dopo due giornate la Vaporart che supera in casa il Torrenova grazie anche al season high dell’esperta guardia Daniele Quartieri. 25 punti con 4/8 da tre punti e 9/9 dalla lunetta con una valutazione finale pari a 28 per l’esterno classe 1987 al suo secondo anno con Bernareggio (dove è tornato dopo la stagione 13/14 in Serie C) dopo la stagione di Vicenza e il biennio di Lecco. Quartieri viaggia dopo l’ottava giornata a 7.7 punti di media.

GIRONE B-2. Marco Bona (Juvi Cremona). Terza vittoria consecutiva in trasferta per Cremona che passa sul campo del Fiorenzuola raggiungendo in solitaria il terzo posto del Girone alle spalle della coppia di testa Piacenza-Vigevano. Nel quinto successo stagionale della squadra di Crotti si esalta ancora una volta Marco Bona che chiude con 25 punti nell’84-91 finale. Bona è il miglior marcatore della Juvi dopo 8 giornate con 16.5 punti di media, 5.5 rimbalzi e 4.1 assist. Anche nel match dell’andata, Bona si mise in grande evidenza chiudendo la sua prestazione con 29 punti.