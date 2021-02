Serie B Old Wild West. I migliori della 12a giornata Gironi A&B

I migliori di giornata dei Gironi A e B della Serie B Old Wild West giunta ormai all’epilogo della sua prima fase. Ancora due turni e poi gli attuali 8 “mini-gironi” si dimezzeranno per dare vita alle restanti otto giornate che dovranno generare i tabelloni playoff e playout.

GIRONE A-1. Giacomo Dell’Agnello (Tigers Cesena). Il nuovo corso dei Tigers romagnoli di coach Tassinari parte con una vittoria sulla sirena ad Alba. Sul terzo successo esterno stagionale di Cesena c’è l’impronta di Giacomo Dell’Agnello che mette a referto 21 punti, tirando molto (8/18 dal campo) con 11 rimbalzi per un 26 di valutazione. L’ex Vigevano continua a essere uno dei migliori rimbalzisti del girone (6,2, 3°migliore nella categoria rimbalzi difensivi) oltre ad avere la 2a miglior valutazione media del girone dietro a Balanzoni di Omegna.

GIRONE A-2. Mirco Turel (Solbat Golfo Piombino). I toscani di Cagnazzo centrano il loro secondo successo consecutivo e agganciano Firenze in coda al Girone A-2. Sulla vittoria esterna dei toscani brilla il marchio di Mirco Turel che chiude con 25 punti (4/5 da due, 3/10 da tre e 8/10 ai liberi) una partita con 6 rimbalzi per un 27 di valutazione. Il classe ’94, tornato quest’anno in Serie B dopo la promozione nel 2019 con Orzinuovi e l’esperienza della scorsa stagione a Caserta, è il 3°miglior marcatore del girone con una media di 16.4 punti, 2° per punti totali dietro a Carpanzano di S.Miniato.

GIRONE B-1. Mattia Mastroianni (Virtus Kleb Ragusa). Il migliore in assoluto dei gironi A e B di giornata è un elemento che ormai è una garanzia per la categoria. Ragusa mette fine alla sua striscia negativa di risultati che durava ormai da 5 turni e vince il derby contro Palermo grazie anche ai 31 punti di Mattia Mastroianni. L’ala campana tiene ottime percentuali (4/5 da due e 7/12 da tre punti), per un 34 di valutazione finale nei 34′ in cui coach Bocchino lo ha tenuto in campo. L’ex Orzinuovi e Palestrina è il giocatore più impiegato del girone (35,4′ a gara).

GIRONE B-2. Ferdinando Nasello (Riso Scotti Punto-Edile Pavia). L’ala classe ’95, al suo secondo anno a Pavia, non è nuovo a comparire nella top di giornata. Pavia vince la sua terza partita di fila (4 delle ultime 5) infliggendo il 3°stop consecutivo a Vigevano in evidente frenata dopo il filotto di 7 vittorie iniziali. Sul colpo dei pavesi c’è la firma di Ferdinando Nasello che scrive 20 punti (8/10 da due e 4/7 dalla lunetta) per il suo ottimo 28 di valutazione finale. Nasello è il secondo miglior marcatore del girone B-2 (16,3) ed è sul podio sia nella speciale classifica dei minuti giocati (2° con 33,3) recuperi (3° con 1.8) e valutazione (3° con 17.9).