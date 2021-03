Serie B Old Wild West. I migliori della 13a giornata dei Gironi A&B

GIRONE A-1: Jacopo Preti (Andrea Costa Imola). Dopo due rinvii l’Andrea Costa riparte con una vittoria esterna. La squadra di Moretti passa in casa del fanalino di coda Alessandria e c’è il segno di Jacopo Preti sul 7°sigillo stagionale degli imolesi. 22 punti e 10 rimbalzi per il lungo biancorosso che tira molto bene (5/7 da due e 3/7 da tre punti) e ottiene 29 di valutazione finale

GIRONE A-2: Matteo Neri (Etrusca S.Miniato). La capolista del Girone A-2 riassapora la vittoria dopo la battuta d’arresto subita a Livorno. 9a vittoria nelle ultime 10 uscite per il team di coach Barsotti che sfrutta le serata di grazia di Matteo Neri. L’ala classe ’98 mette a referto 18 punti con un box score impreziosito da 8 rimbalzi, 6/7 da due punti e 1/3 da tre per un ottimo 24 di valutazione.

GIRONE B-1: Andrea Picarelli (LTC Sangiorgese). La Sangiorgese dopo due k.o di fila ritrova il sorriso con il terzo successo nelle ultime 5 uscite. Vittoria per i ragazzi di Quilici che fermano sul loro campo Ragusa. Prova sontuosa per Andrea Picarelli che firma 27 punti con 2/5 da due e 4/5 da tre punti. Bottino farcito da 11 liberi messi a segno su 17 tentativi. 36 di valutazione per il prodotto Olimpia Milano al suo primo anno a San Giorgio dopo la scorsa stagione passata con la B di Pozzuoli.

GIRONE B-2: Matteo Motta (MG KVis Corona Platina Piadena). Bella vittoria dell’MG KVis al PalaRadi di Cremona nel derby contro la Juvi. Seconda vittoria stagionale fuori casa per Corona Platina sospinta dall’impatto sul match di Matteo Motta. Season high con 27 punti (4/10 da due, 4/8 da tre. e 7/7 ai liberi) e 31 di valutazione per la guardia tiratrice al suo secondo anno con la Società cremonese. Il classe ’92 aggiorna le sue medie stagionali a 11.9 punti e 4,5 rimbalzi a uscite.