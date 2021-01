Serie B Old Wild West. I migliori della 7a giornata nei Gironi A e B

I migliori della 7a giornata dei Gironi A e B della Serie B giunta alla fine del girone di andata

GIRONE A-1. JACOPO BALANZONI (Paffoni Omegna). Seconda apparizione consecutiva per il lungo lombardo sul gradino più alto dei migliori di giornata del Girone A-1. La Paffoni Omegna continua a crescere dopo l’inizio in salita e lo fa anche grazie allo stato di grazia di Jacopo Balanzoni. Prova maestosa contro Alba, chiusa con 30 punti (7/11 da due, 1/2 da tre) e 15 rimbalzi per un 46 di valutazione finale. Balanzoni viaggia a 16.1 punti e 8.7 rimbalzi di media nelle prime 7 giornate, a livello assoluto è il leader statistico del Girone. Primo per media punti e per valutazione media (22.9) primo per rimbalzi offensivi (3.1), primo nelle stoppate (1.1) e nei falli subiti (6.4).

GIRONE A-2 TOMMASO DE GREGORI (All Food Enic Firenze). La squadra di coach Del Re mette fine alla striscia negativa che durava da 5 turni andando a vincere a Ozzano. Sulla gara pesa la prova di Tommaso De Gregori che scrive 26 punti sul proprio tabellino, tirando con 8/10 dal campo e catturando 8 rimbalzi. Il lungo romagnolo classe ’98, prelevato in estate da Vigevano, aggiorna le sue statistiche stagionali a 13.3 punti e 6.1 rimbalzi a uscita confermandosi uno dei lunghi under più interessanti dell’intera categoria.

GIRONE B-1. EUGENIO BERETTA (Bologna Basket 2016). Quinto successo stagionale per la matricola bolognese che chiude il girone di andata battendo in casa Crema. Sull’87-68 del PalaSavena spicca la prova di Eugenio Beretta che fa registrare 25 punti (11/14 da due, 1/1 da tre) e 18 rimbalzi per un ottimo 46 di valutazione. Prova importante per il centro milanese, sceso quest’anno di categoria dopo la stagione scorsa in A2 a Ferrara. Per il classe ’96 di coach Flavio Rota le medie stagionali parlano ora di 16.3 punti e 11.3 rimbalzi, 1°nella classifica di specialità del suo girone, leader anche nella graduatoria di valutazione (23 a partita) e in quella dei rimbalzi offensivi (2.9).

GIRONE B-2. MARCO ALLEGRETTI (Coelsanus Robur et Fides Varese). Largo all’esperienza per il migliore della 7a giornata del Girone B-2. Terza vittoria stagionale per la Robur et Fides di Guido Saibene che al Campus batte Pavia anche grazie a Marco Allegretti. 29 punti (6/10 da due, 3/5 da tre e 8/8 ai tiri liberi) e 5 rimbalzi per l’ala classe 1981 al suo secondo anno nella Robur. Per il giocatore ex Varese, Borgomanero, Ferrara, Venezia, Napoli, Ferentino, Chieti e Cagliari, le sue medie stagionali sono livellate sui 13.7 punti e 4.7 rimbalzi in 6 giornate (assente nell’esordio di Piacenza).