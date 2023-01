Serie B Old Wild West: le dirette della 14^ giornata

Quattordicesima giornata di Serie B Old Wild West 2022/23: gare in diretta sulla piattaforma LNP Pass.

Come già avvenuto nelle ultime due stagioni e come avviene dal 2015 per la Serie A2, anche in questo torneo è possibile seguire in diretta e on-demand la Serie B Old Wild West, aumentando così la diffusione dei contenuti-video del terzo campionato nazionale.

Tutte le gare del campionato di Serie B sono proposte a pagamento sulla piattaforma LNP Pass. È ora attivabile “Half Season Pass”, la proposta di abbonamento ad LNP PASS per seguire, live e on-demand, la seconda parte della stagione regolare (Serie A2+Serie B), la fase ad orologio (solo A2), playoff e playout di Serie A2 e Serie B sulla piattaforma web tv di LNP, per 6 mesi, al prezzo di €39.99.

Il servizio è raggiungibile al link https://lnppass.legapallacanestro.com/ e su app iOS, Android e Android TV.

Per abbonarsi: https://lnppass.legapallacanestro.com/pacchetti-abbonamento-lnp-pass

Ecco il programma delle gare della 14^ giornata di Serie B 2022/23, di sabato 7 e domenica 8 gennaio, in diretta su LNP Pass:

07/01/2023 18:00 BPC Virtus Cassino-Geko PSA Sant’Antimo

07/01/2023 18:00 Luiss Roma-CJ Basket Taranto

07/01/2023 18:30 Esse Solar Gallarate-S.Bernardo Langhe Roero

07/01/2023 20:00 Mamy.eu Oleggio-Solbat Piombino

07/01/2023 20:30 Pontoni Monfalcone-Rucker San Vendemiano

07/01/2023 20:30 Virtus Ragusa-Logiman Pall. Crema

07/01/2023 20:30 Bergamo Basket 2014-Rimadesio Desio

07/01/2023 20:30 Sinermatic Ozzano-Pallacanestro Fiorenzuola 1972

07/01/2023 21:00 Paffoni Fulgor Omegna-Maurelli Group Libertas Livorno

07/01/2023 21:00 USE Computer Gross Empoli-Tigers Romagna

08/01/2023 18:00 Unicusano Pielle Livorno-Elachem Vigevano 1955

08/01/2023 18:00 Junior Casale Monferrato-Fabo Herons Montecatini

08/01/2023 18:00 Riso Scotti Pavia-Gema Montecatini

08/01/2023 18:00 Cipir College Basketball Borgomanero-3G Electronics Legnano Knights

08/01/2023 18:00 LTC Group Sangiorgese Basket-Campus Varese

08/01/2023 18:00 Green Basket Palermo-Pall. Viola Reggio Calabria

08/01/2023 18:00 Agribertocchi Orzinuovi-Antenore Energia Virtus Padova

08/01/2023 18:00 Civitus Allianz Vicenza-Gemini Mestre

08/01/2023 18:00 Infodrive Capo d’Orlando-LuxArm Lumezzane

08/01/2023 18:00 UBP Petrarca Padova-Lissone Interni Brianza Casa Basket

08/01/2023 18:00 Virtus Imola-Ristopro Fabriano

08/01/2023 18:00 Luciana Mosconi Ancona-General Contractor Jesi

08/01/2023 18:00 Pall. Goldengas Senigallia-Blacks Faenza

08/01/2023 18:00 Real Sebastiani Rieti-Andrea Costa Imola

08/01/2023 18:00 La Patrie San Miniato-Bakery Basket Piacenza

08/01/2023 18:00 Adriatica Industriale Corato-Tecnoswitch Ruvo di Puglia

08/01/2023 18:00 White Wise Basket Monopoli-Liofilchem Roseto

08/01/2023 18:00 Lars Virtus Arechi Salerno-Ble Decò Juvecaserta

08/01/2023 18:00 Teramo a Spicchi 2K20-Bava Pozzuoli

08/01/2023 18:00 Pescara Bk 2.0-IVPC Del Fes Avellino

08/01/2023 18:00 Lions Bisceglie-Diesel Tecnica Sala Consilina

AREA COMUNICAZIONE LNP