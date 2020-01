Serie B – Oldoini parte col botto, Vicenza supera Varese 86-67

Parziali: 13-19, 23-16 (36-35); 29-20 (65-55), 21-12

Vicenza: Galipò (0/3, 0/2), Montanari 11 (3/5, 2/3), Corral 23 (10/19, 2/6), Crosato 15 (5/11, 1/4), Cernivani 13 (5/10, 2/7); Aromando 11 (5/8), Conte 5 (1/4, 1/3), Brighi 8 (2/2 da tre); Owens, Rigon, Gianesini e Milani NE. All. Oldoini

Varese: Gatto (0/4, 0/1), Allegretti 15 (5/16, 0/5), Ballabio 16 (7/14, 1/1), Di Ianni 4 (1/5, 0/1), Gergati 14 (4/13, 1/2); Ferrarese 7 (2/8, 2/6), Iaquinta 2 (0/2, 0/1), Calzavara 4 (2/4), Caruso (0/1 da tre); Macchi e Trentini NE. All. Garbosi

Note. Vicenza: 31/62 al tiro, 10/27 da tre, 14/18 ai liberi. Rimbalzi 48 (Aromando 14): 40 dif. + 8 off. Assist 17 (Corral 4), palle rubate 5 (Conte 2), stoppate 4 (Corral 2), palle perse 14 (Corral 4). Falli 20, Montanari uscito per cinque falli.

Varese: 23/70 al tiro, 4/18 da tre, 17/22 ai liberi. Rimbalzi 34 (Allegretti 8): 24 dif. + 10. Assist 8 (Di Ianni e Gergati 3), palle rubate 7 (tre giocatori 2), stoppate 2 (Di Ianni e Iaquinta), palle perse 9 (Gergati 3). Falli 20

L’avventura di Massimiliano Oldoini sulla panchina della Tramarossa Vicenza inizia bene: dopo tre sconfitte consecutive, i biancorossi tornano al successo superando nettamente la Robur Varese con il punteggio di 86-67, schiacciando gli avversari nella ripresa. Positivo anche l’esordio di Aromando, in doppia doppia con 11 punti e 14 rimbalzi e protagonista di una prestazione ottima da un punto di vista agonistico. Top scorer Corral con 23 punti e che vince il confronto diretto con Allegretti, secondo della classifica marcatori. Doppia cifra anche per Cernivani, Crosato e Montanari.

Nonostante il largo successo, in avvio è Varese a fare la partita: la Robur sovrasta i biancorossi a rimbalzo e guadagna qualche punto di vantaggio. Vicenza è tonica in difesa (stoppate di Montanari e Corral su Ballabio e Gatto) ma un po’ imprecisa in attacco. Gli ospiti cavalcano la vena offensiva di Gergati e abbozzano un tentativo di fuga, arrivando fino a 6 lunghezze di vantaggio, ma la Tramarossa non cede e contiene il distacco.

La sfida inizia a cambiare nel secondo quarto. Aromando si presenta offrendo un assist a Corral, quindi si sblocca in attacco sgomitando in post basso. I biancorossi trovano un parziale di 7-0 con cui tornano sotto di una sola lunghezza. Varese risponde con un contro-parziale di 5-0 firmato Allegretti e Calzavara che spinge Oldoini al timeout. La Tramarossa però adesso è in ritmo e rientra di preopotenza su Varese, chiudendo avanti di un punto all’intervallo lungo, 36-35.

Il secondo tempo inizia in ritardo a causa di un problema relativo ai tabelloni. Risolto parzialmente l’inconveniente, i biancorossi tornano sul parquet decisi a tentare la fuga e trovano in fretta il +7 grazie a Cernivani e Crosato, anche se devono rinunciare a Montanari per problemi di falli. Tuttavia l’inerzia a rimbalzo ora è totalmente cambiata e Vicenza ne trae beneficio: a fine partita i confronto sarà un impietoso 48-34, con 40 carambole difensive che eguagliano il miglior dato di sempre dei biancorossi. Gli ospiti beneficiano di qualche scelta arbitrale discutibile, ma la Tramarossa non demorde, alza il livello in difesa e con due bombe consecutive di Brighi spacca la partita, volando a +14 con meno di 2′ da giocare nel terzo. Nel finale di frazione la Robur recupera qualcosa e alla fine del quarto il punteggio dice 65-55 per i biancorossi.

Nell’ultimo quarto l’intensità messa in campo dalla Tramarossa fa la differenza: Vicenza vola e il massimo vantaggio arriva fino a +23, con tutti i giocatori coinvolti nelle giocate offensive. Aromando schiaccia nel pitturato in transizione, certificando un esordio di sostanza con la casacca vicentina e la Tramarossa va sul velluto, toccando il massimo vantaggio con un canestro di Montanari e ottenendo una vittoria larga e meritata, giustificata da una percentuale di squadra irreale (31/62 totale).

Un ottimo esordio per il nuovo allenatore e una bella prova da parte dei biancorossi, che ora sono tornati a vincere e dovranno dare continuità sul difficile parquet di Vigevano. Sarà una sfida tosta nella quale servirà ripetere l’intensità e migliorare quelle poche sbavature che ci sono state in quest’ultimo incontro per tornare alla vittoria. Consapevoli però che questo gruppo è ancora vivo e combatte per obiettivi importanti.