Serie B – Oleggio batte Pavia in volata

Un solo punto, ma quello che basta che per dare il via ai festeggiamenti. Nella seconda giornata di ritorno di serie B Old Wild West l’Oleggio Magic Basket batte la Riso Scotti Pavia 72-71 dopo 40 minuti di partita vera e un libero messo a segno da Maruca a un secondo dalla fine.

In campo per gli Squali Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; per Pavia Oboe, Bedini, Giampieri, Coviello e De Gregori. Squali da 3-0, ma De Gregori accorcia subito dal pitturato, ci pensano Colussa e Restelli dall’arco a siglare il 9-4. Sul 13-6 con Ingrosso appeso al ferro è time out per Pavia che rientra con il piglio giusto e pareggiando 13-13. Chiama la pausa Nava, Colussa spara da tre, il primo finale finisce pari con De Gregori al ferro (16-16).

Spinge sull’acceleratore Pavia che pressa in difesa e trova canestri in attacco (16-24 con Coviello a fare gioco da 4 punti). Si sblocca Maruca per il 20-24. Show di triple con Restelli e l’ex Giampieri che tiene la freccia attiva (26-33). Sono 4 punti di Colussa a portare Pavia alla pausa (38-34) e sempre lui tiene le distanze ravvicinate all’intervallo (38-41).

Al rientro è punto a punto, Colussa ruba palla e Restelli con splendido gioco da tre punti riapre completamente i giochi (46-46). Ballarin e Seck portano di nuovo Pavia alla pausa (56-51), è Bedini a cucire alla grande la rimonta per il 56-58, ma sullo scadere del terzo quarto è dolce la tripla di Restelli (59-58).

Canestri in “sciopero” per oltre tre minuti, è Buono a sbloccare la situazione per il 65-58 e pausa ospite. Gli Squali scappano sul 66-61, Gallizzi dall’arco va per il 66 pari, poi 68 pari e mancano due minuti. È preziosa la tripla di Ingrosso ma Oboe la restituisce (71-71). Il tempo passa, Maruca subisce fallo e ne infila uno solo, ma manca un secondo ed è quello che basta per vincere: 72-71.

Oleggio Magic Basket – Riso Scotti Pavia: 72-71 (16-16; 38-41; 59-58)

Oleggio: Ingrosso 11, Giacomelli 5, Colussa 15, Restelli 14, Ballarin 2, Maruca 15, Palestra, Introini ne, Guardigli, Temporali, Seck 3, Buono7. All. Nava.

Pavia: Oboe 13, Trovarelli ne, Bedini 5, Potì 9, Coviello 8, Gallizzi 17, Lebediev ne, Abega ne, De Gregori 10, Cocco, Giampieri 9. All. Mazzetti.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET