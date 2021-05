In partita fino agli istanti finali. Nell’ultima giornata di regular season l’Oleggio Magic Basket perde a

casa del Basket Golfo Piombino 75-63. Squali con De Ros, Seck, Giacomelli, Pilotti e Assui; Piombino

schiera Venucci, Turel, Eliantonio, Mazzantini e Pistolesi. Fora subito la retina Seck (0-2), risponde

Pistolesi ed è subito battaglia punto a punto (4-6 con doppietta di Assui sotto canestro). Pilotti e

Giacomelli mettono la freccia (9-14), Piombino pareggia e coach Pastorello chiama la pausa (14-14).

Gran difesa degli Squali che si trasforma in due punti di Giacomelli e Seck fa il bis (14-18). Bianchi e

Venucci chiudono portando i padroni di casa in vantaggio (19-18). Spara da tre Guaiana, Somaschini e

Pilotti dal pitturato tengono gli Squali agganciati (24-22). E’ parziale casalingo 7-0 (31-22) e dopo il

canestro di Negri Eliantonio allunga in doppia cifra (34-24). La reazione parte da Giancarli che prima la

infila nel traffico, poi fa furto con scasso e si prende il tiro in più (34-28). Time out per Piombino, Negri

e De Ros girano in lunetta (34-32); gli ultimi punti arrivano proprio dalla linea della carità con Venucci

ad andarci tre volte e una capitan Pilotti (42-36).

Prima palla di casa, Seck la ruba e Giacomelli allo scadere va per il 42-38, Piombino è brava a trovare

soluzioni (44-38), ma Seck e Pilotti accorciano di un solo possesso (44-41). Ancora mini parziale e sul

48-41 è time out per gli Squali. Scambio di battute a suon di triple con Venucci, Ielmini ben servito da

Giancarli e Giacomelli (58-52). I padroni di casa non si fanno avvicinare (63-52). Il quarto quarto si apre

con un parziale di 9-3 per i padroni di casa e coach Pastorello chiama la pausa (72-55 con tripla del

capitano a tenere vivi i compagni). Il capitano, con Giacomelli e Seck accorciano le distanze ed è pausa

per Piombino (72-61). E’ ancora Pilotti a salire in cattedra togliendo la doppia cifra (72-63), gli Squali

fanno bene in difesa e hanno anche occasioni dall’altra parte ma la retina non ne vuol sapere; nelle fila

avversarie fa invece voce grossa Venucci che con un tripla chiude i giochi: 75-63.

Basket Golfo Piombino – Oleggio Magic Basket: 75-63 (19-18; 42-36; 63-52)

Piombino: Mazzantini 2, Galli, Tracchi 2, Turel 12, Venucci 28, Bianchi 5, Guaiana 4, Mezzacapo ne,

Eliantonio 16, Pistolesi 2, Calvi 4, Carpitelli ne. All. Formica.

Oleggio: Giancarli 7, Giacomelli 14, De Ros 8, Pilotti 14, Somaschini 2, Romano, Ielmini 3, Assui 4, Seck

6, Negri 5. All. Pastorello.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

Mamy OMB