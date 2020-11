Serie B – Oleggio, coach Passera allontanato per ragioni di salute

Salute della famiglia biancorossa al primo posto. L’Oleggio Magic Basket comunica che a partire da oggi, giovedì 12 novembre, coach Franco Passera sarà lontano dalla palestra e quindi dai suoi Squali per un po’. Una scelta presa di comune accordo con il tecnico biancorosso a scopo precauzionale e scaturita dall’aggravarsi della situazione di emergenza sanitaria proprio in queste ultime settimane.

La società da sempre, e lo ha ribadito in modo ancora più netto in questi mesi di pandemia causata dal Covid-19, pone al primo posto la salute delle persone che appartengono alla famiglia biancorossa: il basket, per il quale l’amore e la passione sono ben visibili, occupa il secondo gradino. La tutela di coach Passera, in un momento in cui è altamente consigliato di muoversi il meno possibile e limitare allo stretto necessario i contatti interpersonali, anche in considerazione di eventuali fragilità, diventa così più importante di allenamenti, partite e campionati.

Una sospensione, ci tiene a precisare la società, che rimane momentanea: il tecnico sarà pronto a tornare in panchina non appena la situazione sanitaria tornerà a essere più rassicurante. Nel frattempo il coach, nell’attesa di tornare con il suo solito entusiasmo in palestra, a distanza sarà al fianco di Filippo Pastorello, che assume ora il ruolo di capo allenatore.

Le parole del presidente Mauro Giani: «Alcune volte si è costretti a prendere decisioni che non avresti mai pensato di dover prendere, ma il periodo che stiamo vivendo ha una eccezionalità tale da condizionare pensieri e azioni che a loro volta diventano eccezionali. Con Franco è solo un arrivederci esclusivamente sul campo, nella speranza che si torni presto ad una tanto desiderata normalità».

