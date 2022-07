SERIE B – Oleggio, con Omar Seck si cala… il tris!

Il suo numero in biancorosso lo fa entrare di diritto nella categoria “veterani” nonostante la sua età. L’Oleggio Magic Basket è molto lieta di calare un bel tris con Omar Seck! Per la guardia varesina classe 2001 (188 cm e 91 kg) quella 2022/2023 sarà la stagione numero 3 alla corte oleggese.

Per lo Squalo un percorso sempre in crescendo con un finale di stagione, quello passato, da far luccicare gli occhi: il suo talento, il suo atletismo, la sua freschezza e sopratutto il suo farsi trovare sempre pronto sono stati fondamentali per i risultati di partite delicatissime. La società non ha avuto dubbi sul desiderio di volerlo ancora a tutti i costi e con ancora più responsabilità.

Le parole del Gm Daniele Biganzoli: “Siamo molto felici di avere con noi Omi per il terzo anno consecutivo, è il perfetto esempio della nostra filosofia di lavoro, ossia valorizzare i giovani. Con lui però abbiamo una grande fortuna: pur essendo Under le sue qualità e il suo talento lo proiettano assolutamente nel mondo dei senior e lo ha dimostrato in partite importanti. Non vediamo l’ora di gustarci un altro anno insieme con l’augurio che sia per lui il trampolino che possa inserirlo definitivamente nel mondo del basket professionistico”.

Lo Squalo: “Sono molto contento che lo staff riponga molta fiducia su di me e sono felice di restare a Oleggio per tutte le persone che ormai conosco da due anni, – dice – non vedo l’ora di ricominciare e rivedere il palazzetto pieno come nello scorso finale di stagione. Forza squali!”.

