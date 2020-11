Serie B – Oleggio domina e supera senza troppi problemi Alessandria

Match mai in discussione. Nella prima giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket batte la Fortitudo

Alessandria 73-41 conquistando i primi due punti davvero preziosi. Tutti a referto gli Squali andati in

campo, quattro gli uomini in doppia cifra, nove i rimbalzi per Airaghi: a fare la differenza la difesa e il

gioco di squadra.

Coach Pastorello schiera De Ros, Somaschini, Giacomelli, Pilotti e Airaghi; Vandoni Giancarli, Guaccio,

Ferri, Apuzzo e De Paoli. I primi due punti della stagione 20/21 sono di capitan Pilotti e poi Somaschini

(4-0); Guaccio accorcia, gli Squali tentano una prima fuga con Somaschini e Giacomelli che mostra

subito una delle sue magie in difesa (9-2). Si arresta per un attimo la carica degli Squali, che con anche

4 falli collezionati in un minuto concedo il rientro ad Alessandria (9-8 con Ferri dalla lunetta). Ma solo

per poco. Claudio fa gioco da tre punti, sbaglia il libero ma la correzione arriva da Romano con la sua

specialità da tre (14-8).

Negri scappa sul 16-11, poi intercetta una palla che Pilotti trasforma in due punti (18-13). Prova a stare

lì Alessandria (20-18), De Ros e Airaghi fissano di nuovo le distanze (24-18). Sul 24-19 coach Pastorello

richiama i suoi, Giacomelli prima fa gioco da tre punti, poi ruba palla e corre in contropiede fissando la

doppia cifra di vantaggio 29-19 e Vandoni richiama i suoi. Al rientro Apuzzo fa a metà dalla lunetta, gli

Squali mantengono il controllo con De Ros e Ielmini (33-24).

E’ la stessa musica dopo l’intervallo, Pilotti e Somaschini sparano da tre (39-29), Ielmini allunga ancora

e Vandoni chiama time out (41-29). Gli Squali girano in lunetta: Airaghi ne infila tre su quattro, De Ros

è preciso e poi nel traffico scava il divario (47-31). Apuzzo dà ossigeno ai suoi, poi arrivano i primi punti

in B anche di Boglio, che subito dopo sporca un canestro avversario (49-33). L’ultimo quarto è super

per i biancorossi a segno con 24 punti contro i 9 degli avversari. Ielmini con assist di Boglio va per il 51-

33, Romano spara ancora dalla distanza, la forza degli Squali arriva da una difesa serrata. Negri per due

volte fa gioco da tre punti (62-37) e Vandoni ferma ancora l’azione. Gli Squali sono su ogni pallone,

triple di Somaschini e Ielmini stabiliscono una distanza ben netta e solo Dal Maso prova a trovare la via

del ferro (68-39). Il finale è una tripla di Giacomelli: 73-41.

Oleggio Magic Basket – Fortitudo Alessandria: 73-41 (14-8; 33-24; 49-33)

Oleggio: Giacomelli 10, Ferrari ne, De Ros 10, Okeke ne, Pilotti 7, Somaschini 11, Romano 6, Ghigo ne,

Airaghi 6, Boglio 2, Ielmini 9, Negri 12. All. Pastorello.

Alessandria: Guaccio 3, Ferri 8, Dal Maso 11, Giancarli 5, Bracchi 5, Valle, De Paoli 6, Paglia, Apuzzo 3,

Sacco ne. All. Vandoni.