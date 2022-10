Serie B – Oleggio due punti conquistati con Langhe Roero

Bravi a indirizzare il match dalle prime battute e poi concentrati a gestire al meglio i tempi. L’Oleggio Magic Basket torna alla vittoria nella terza giornata di campionato e lo fa con Langhe Roero Basketball 72-61.

Per gli Squali è il solito, Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; Lrb schiera Sirchia, Castellino, Manna, Corgnati e Longo. Giacomelli e Buono accendono la musica (5-0), Manna sporca la retina ospite, Maruca e Ingrosso siglano l’8-2. Corrono gli Squali (15-7), Guardigli festeggia i primi punti in B (17-7). Il primo finale dice 23-12. Fiammata ospite (23-17), Guardigli non sfrutta il tiro in più ma rifissa le distanze e Ingrosso prosegue l’opera (30-23). Gli Squali girano in lunetta anche se non sono precisissimi, ma sono bravi a gestire e vanno al riposo sul 44-30.

Al rientro coach Nava richiama quasi subito i suoi, la pausa è efficace, Ingrosso, Maruca e Restelli toccano il massimo vantaggio (54-35), Langhe Roero continua a correre e accorcia un pochino le distanze (55-43), sale in cattedra Seck che va nel traffico e si prende anche il tiro in più (58-45). Terzo finale: 58-47. Lrb toglie la doppia cifra (58-50), ci pensa Ingrosso con presenza ed esperienza a cacciare ogni pensiero (62-50). Gli ospiti lottano, Colussa si sblocca nel momento efficace e poi è Restelli con due corse al ferro a fissare il 70-56. Gli ultimi due minuti sono di nuovo di gestione e gli Squali fanno festa: 72-61.

Oleggio Magic Basket – S.Bernardo Langhe Roero 72-61 (23-12; 21-18; 14-17; 14-14)

Oleggio: Ingrosso 21, Giacomelli 5, Colussa 4, Restelli 15, Ballarin, Maruca 15, Palestra, Introini, Guardigli 4, Temporali, Seck 3, Buono 5. All. Nava.

Lrb: Mobio 6, Makke 5, Merello, Castellino 3, Manna 10, Corgnati 13, Longo 7, Lomele 6, Elkazevic 7, Obakhavbaye 4, Sirchia, Cravero ne (infortunato). All. Jacomuzzi.