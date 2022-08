Serie B – Oleggio, ecco le amichevoli della preseason

Entusiasmo, tanta voglia di lavorare e anche di conoscersi. E’ iniziata ufficialmente la nuova stagione dell’Oleggio Magic Basket, la nona consecutiva in serie B.

Dopo le visite mediche svolte fra il pomeriggio di martedì 16 agosto e la mattina di mercoledì 17, tutti gli Squali (eccezion fatta per Mattia Temporali, attualmente in America per un camp di pallacanestro, che si unirà ai compagni dalla prossima settimana) si sono ritrovati la sera del 17 al locale Soul di Oleggio con lo staff tecnico e dirigenziale per un momento di condivisione e giovedì 18 via ai lavori in palestra.

La preparazione atletica guidata da Luca Boero sarà il menù principale dei primissimi giorni, alla presenza naturalmente di coach Gianni Nava e dello staff tecnico; al tutto verrà inserita poco per volta la palla.

La squadra partirà domani, sabato 20 agosto, per l’ormai consueto ritiro in montagna, quest’anno a Bielmonte, località particolarmente attrezzata per le attività sportive, e farà rientro nel tardo pomeriggio di lunedì 22. I tre giorni saranno occasione anche per valorizzare ancora di più il processo di conoscenza dei vari atleti.

Il primo test è fissato per il 31 agosto a casa di Saronno, formazione di C Gold, poi il 4 settembre sarà amichevole a Borgomanero, il 10 spazio alla Supercoppa, il 16 o il 17 settembre altra amichevole fuori casa a Crema o Bernareggio (dipenderà dai risultati della competizione), il 24 e 25 settembre torneo a Legnano.

“Le impressioni non possono che essere buone dopo questi primi due giorni, – dice coach Nava – il clima è positivo. Stiamo iniziando a conoscerci, c’è tanta voglia di lavorare e i giovani sono vogliosi di imparare e dimostrare di poter valere questa categoria”.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET