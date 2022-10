Serie B – Pielle Livorno passa a Oleggio

In partita contro una grande squadra come Pielle ben figurando per gran parte del tempo. Nella quinta giornata di campionato l’Oleggio Magic Basket cede alla Unicusano Pielle Livorno 74-92. Gli Squali sono stati protagonisti di un ottimo primo tempo, la Pielle, a lungo andare, ha fatto valere tutto il suo talento pescando dalla panchina.

Squali in campo con Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; per la Pielle Rubbini, Loschi, Lo Biondo, Campori e Lenti. Colussa è il primo a forare la retina, con Campori la Pielle scappa sul 4-10 ed è time out per gli Squali. Colussa, Buono e Ingrosso danno il via alla rimonta e gli Squali si portano sul 18-12. Rubbini, Maruca e Ingrosso regalano triple da applausi (24-15). Gli Squali chiudono in doppia cifra di vantaggio (26-16). Sono sempre Ingrosso e Buono a tenere le distanze e Seck sigla il 33-21; la tripla di Ingrosso per il 36-24 vale il time out ospite. Gli Squali sono bravi in attacco e consentono poco agli avversari e il secondo finale dice 45-32.

Quando si rientra dagli spogliatoi si accende la battaglia. Maruca spara da tre (48-32), Lenti accorcia 50-43, a rifissare le distanze è ancora Ingrosso dall’arco (53-43), sono Campori e Lo Biondo a firmare la rimonta livornese (57-55), Colussa nel traffico va per il 59-55, Diouf pareggia al trentesimo: 59-59. E’ un parziale di 0-9 che consegna il primo vantaggio importante per gli ospiti (59-64), Colussa e Maruca rimangono in scia (66-68), ma è Rubbini a lanciare la carica nella seconda metà del quarto dall’arco e dall’area (70-79). Sul 70-81 coach Nava chiama la pausa, in campo c’è un po’ di confusione, nel finale spazio ai giovani: 74-92.

Oleggio Magic Basket – Unicusano Pielle Livorno: 74-92 (16-26; 45-32 59-59)

Oleggio: Ingrosso 23; Giacomelli 4, Colussa 16, Restelli ne, Ballarin, Maruca 16, Palestra, Introini, Guardigli, Temporali 2, Seck 7, Buono 6. All. Nava.

Livorno: Rubbini 18, Paoli 7, Lo Biondo 16, Diouf 7, Loschi 4, Piazza 2, Lenti 8, Di Sacco 1, Ammansi 12, Campori 17. All. Cardani.