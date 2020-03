Serie B – Oleggio Magic Basket, coach Passera: “Pensiamo al futuro, non a questo campionato”

Finire in qualche modo i campionati oppure chiudere tutto senza assegnare verdetti finali. E’ questa la

grande discussione che in questi giorni, che rappresentano per tutta l’Italia una situazione di grande

emergenza, coinvolge e divide il mondo della pallacanestro.

Il pensiero comune di numerose società del girone A, Oleggio Magic Basket compresa, e del girone B è

quello di fermare completamente la stagione sportiva.

«Mi sembra assurdo pensare, in questo momento, a come portare a termine i campionati, lo trovo

irriguardoso nei confronti di chi soffre e di tutte quelle persone che sono in prima linea a lavorare negli

ospedali. Come si fa a prescindere da tutto questo? – dichiara coach Franco Passera – Ho letto il

pensiero di persone come Matteo Boniciolli, Carlo Recalcati, e sono pienamente d’accordo: è brutto

dirlo da persone come noi che hanno vissuto una vita sui campi da basket, siamo i primi con una gran

voglia di tornare in palestra, di vivere di basket, così come il tifoso desidera la partita, a tutti manca la

pallacanestro, ma dobbiamo attenerci a regole che vanno oltre lo sport. Sarebbe bello fare qualcosa nel

concreto, andare in campo per aiutare chi è in prima linea ogni giorno, ma dobbiamo solamente stare a

casa, farlo con intelligenza ossia usando il buon senso e approfittarne».

Cosa si può fare? «Cogliamo l’occasione per fare qualcosa di concreto per lo sport, si ritrovino tutte le

componenti, federazioni, leghe, si può fare a distanza, si rifletta su tutto ciò che di buono è stato fatto

finora e ciascuno porti il proprio mattoncino per migliorare. Pensiamo al futuro, a ripartire il prossimo

anno, pensiamo a un progetto che sia globale, che includa l’aspetto economico, le società, la

costruzione dei campionati, il settore giovanile, il minibasket. Facciamo in modo che questo tempo che

abbiamo ora sia utile per il futuro, che si ritrovi la forma più adatta a risolvere tutte le problematiche.

Pensiamo al bene della nostra pallacanestro, facciamola crescere. Giocare una partita adesso non è

utile, non tirerebbe su il morale a nessuno. Non vedo altre soluzioni, altrimenti sarebbero soltanto

toppe che si fanno ai pantaloni, ma che non risolvono in alcun modo il problema. Ora conta di più chi

soffre».

