Serie B – Oleggio Magic Basket, il resoconto dopo una settimana di partite

Quattro partite in una settimana. Un test molto importante quello che l’Oleggio Magic Basket ha affrontato nella settimana appena trascorsa: la squadra di coach Franco Passera ha disputato quattro partite, assaggiando così quella che potrà essere una “settimana tipo” durante il campionato.

Dopo l’amichevole casalinga contro Valceresio (serie C lombarda), la squadra ha partecipato alla Toyota Cup di Bernareggio organizzata dalla società di casa che milita in serie B, ma nel girone B. Tre le partite disputate: con Omnia Pavia (serie B girone B, sconfitta 60-56), con Legnano Knights (C Gold lombarda, vittoria 67-63) e con Robur Varese (serie B girone B, sconfitta 60-56).

Il commento di coach Passera: «E’ stato un torneo molto utile, ci è servito per capire davvero che cosa significa rimanere fermi sei mesi. La sosta, l’assenza di contatti hanno inciso molto, queste partite ciaiutano a comprendere al meglio quale direzione prendere. Nell’ultima partita abbiamo fatto un po’ più di fatica, i rimbalzi offensivi dei nostri avversari lo dimostrano. Però abbiamo verificato tanto e ora

continuiamo a lavorare». La prossima amichevole, fissata per mercoledì 30 settembre a Biella, è stata annullata dalla società di

casa. La squadra disputerà amichevole nello stesso giorno, alle 20.30, a casa di Gazzada (C Gold

lombarda).

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

Mamy OMB