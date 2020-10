Serie B – Oleggio Magic Basket, sospesa l’attività della prima squadra

La società comunica che a partire da oggi, martedì 20 ottobre, è sospesa l’attività della prima squadra. Tutto il gruppo, giocatori e staff, sarà sottoposto nelle prossime ore ad accertamenti medici prima di poter tornare in campo. La società ci tiene a precisare che non sono emersi casi sospetti all’interno del gruppo ma si tratta di un atto di prevenzione: proprio nella mattinata di oggi si è appreso tramite comunicato stampa che alcuni giocatori della Fulgor Omegna (con cui la squadra ha giocato sabato 17) saranno sottoposti ad accertamenti medici.

La società biancorossa ha profondamente a cuore la salute dei propri giocatori, del proprio staff e delle rispettive famiglie, un’attenzione che, ancor di più in una situazione così particolare, deve essere necessariamente collocata davanti alla passione per il basket. Il tampone servirà per mantenere la serenità all’interno del gruppo e riprendere i lavori senza mettere a rischio altri soggetti.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

Mamy OMB