Serie B – Oleggio passa a Omegna

Non solo vittoria, ma la prima in assoluto nella loro tana. Nella prima giornata del girone di ritorno l’Oleggio Magic Basket batte la Fulgor Omegna 73-74 dopo aver condotto il match per 40 minuti e toccando un massimo vantaggio a +11. Grandissima prestazione di squadra.

La Fulgor schiera Antelli, Minoli, Solaroli, Markovic e Marini, per gli Squali ci sono Restelli, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso. Entrambe le squadre danno subito show da tre e il tabellone indica 8-9. Capitan Giacomelli dalla lunetta e dal pitturato sigla l’11-13. Parziale di casa che vale il 17-13, ma ci pensa Buono con gioco da tre punti ad accorciare (17-16). Il primo finale dice 19-20. Punto a punto (23-24 con Guardigili), Picarelli e Markovic vanno sul 28-24, Maruca dall’arco ricuce e sul 30-27, Nava richiama i suoi. Restelli cecchino da tre ed è pausa per Omegna. Buono e Maruca allungano 33-38, Omegna non vuole star dietro (37-38). Sei secondi da giocare, ci pensa Giacomelli a correggere un tiro e ciuffa (38-42).

Al rientro Colussa e Ingrosso per il 39-46, sempre Ingrosso e Maruca fissano la doppia cifra di vantaggio (41-51). Seck, a riposo per un po’ per i falli, entra fa una giocata delle sue ma deve uscire di nuovo per il quarto fallo fischiato (44-53). Il terzo finale è tutto di Maruca con tripla allo scadere: 51-59. Quarto quarto da adrenalina pura e da test per le coronarie dei rispettivi tifosi. A sei minuti dalla fine gli Squali sono avanti 57-67, parziale Fulgor ed è pausa Squali sul 61-67. E’ Balanzoni ad accendere le speranze intercettando due palle perse di Oleggio (67-70). Maruca per il 67-73, l’ultimo minuto sembra essere interminabile: Buono sigla il 71-74 a metà dalla lunetta, Markovic invece è preciso (73-74). Omegna tenta due triple ma scade il tempo ed è festa incredibile!

Fulgor Omegna – Oleggio Magic Basket: 73-74 (19-20; 19-22; 13-17; 22-15)

Omegna: Minoli 7, Segala ne, Forte ne, Torgano 1, Antelli 2, Bogunovic ne, Markovic 23, Balanzoni 20, Marini 5, Solaroli 9, Picarelli 6, Beyrne. All Quilici.

Oleggio: Ingrosso 12, Giacomelli 9, Colussa 2, Restelli 13, Ballarin ne, Maruca 19, Palestra, Introini ne, Guardigli 2, Temporali, Seck 5, Buono 12. All. Nava.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

OLEGGIO MAGIC BASKET