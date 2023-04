Serie B – Oleggio s’impone contro Casale

By

Non riesce più a trovare la vittoria la Junior Casale che, nella sfida a domicilio della Mamy Oleggio, viene sconfitta 69-56 in una gara sempre condotta dai padroni di casa.

Parte subito forte la Mamy Oleggio, che vuole a tutti i costi ottenere il successo davanti al proprio pubblico: i rossoblu si tengono in partita con le giocate di De Ros e Riva e chiude il primo quarto sul 19-15. I padroni di casa allungano nuovamente con alcune triple importanti e dominando a rimbalzo, ma Casale rimane aggrappata ancora all’intervallo lungo (35-27).

Nel terzo periodo la JC va in blackout parziale e Oleggio ne approfitta subito per schiacciare il piede sull’acceleratore e guidata dal trio Ingrosso-Giacomelli-Maruca si porta alla doppia cifra di vantaggio (52-40). Gli ultimi 10’ di gioco sono ancora appannaggio della Mamy e nei minuti finali coach Cristelli dà spazio a tutta la sua panchina: termina 69-56.

La squadra tornerà in palestra lunedì per preparare la sfida con la Gema Montecatini in programma mercoledì alle 20.30 al PalaEnergica.

MAMY.EU OLEGGIO – JUNIOR CASALE MONFERRATO: 69-56 (19-15; 35-27; 52-40)

MAMY.EU OLEGGIO: Ingrosso 13, Giacomelli 8, Colussa 20, Restelli NE, Maruca 17, Palestra NE, Introini NE, Guardigli 2, Temporali, Seck 6, Buono 3. All. Nava

JUNIOR CASALE: Riva 14, De Ros 17, Kamar, Geraci, Avonto, Staffieri 3, Apuzzo 3, Raiteri 6, Ciocca, Negri 9, Saladini 4. All. Cristelli

Ufficio Stampa

Junior Casale Monferrato