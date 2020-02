Serie B – Oleggio supera Cecina con una rimonta clamorosa

La partita dai due volti, da un svantaggio preoccupante di 17 lunghezze, alla grandiosa rimonta. Vittoria

per l’Oleggio Magic Basket nella 23esima giornata di campionato: battuto Basket Cecina 87-67 e

ribaltata anche la differenza canestri (all’andata sconfitta di 9 punti).

Squali in campo con Grugnetti, Maruca, Giacomelli, Pilotti e Benzoni; Cecina con Gay, Turini, Banti,

Guaiana e Salvadori. Avvio in totale equilibrio con due “ciuff” dal pitturato e da tre con Pilotti e

Grugnetti (5-5). Gay spara la sua prima bomba, Pilotti e Maruca stanno lì (8-12), poi è parziale

avversario di 0-8 che vale l’8-17 ed è Testa a rompere il digiuno (12-17). Gay sfodera altre due triple e

gli Squali vanno in emergenza sotto in doppia cifra (12-23). Giacomelli accorcia anche se non sfrutta il

gioco da tre punti e poi gli Squali sprecano qualcosina di troppo per agganciare, ma ci pensa Bertocchi

con un rimbalzo offensivo (15-25); chiude Guaiana 16-27. Cecina trova la via del canestro e la palla

circola molto bene (18-31), Pilotti dà ossigeno dalla lunetta (20-31), ma la difesa di casa non è delle

migliori e gli avversari mandano in tilt gli Squali che toccano il -17 (20-37 con time out di coach

Passera). Poco per volta inizia la rimonta e Grugnetti e Giacomelli firmano un 7-0 che vale il 27-37 e

time out ospiti. Grugnetti toglie la doppia cifra, Banti e Gay cercano di guidare la partita (29-42).

Benzoni pensa di nuovo alla rimonta, sia Bertocchi sia Giacomelli sono cecchini dalla lunetta (35-44). Si

va negli spogliatori 35-46.

Al rientro dagli spogliatoi la situazione si ribalta: gli Squali mettono cuore e concentrazione in tutto, a

partire dalla difesa. Per un po’ si mantiene l’equilibrio con Giacomelli a infilare tre tiri in fila (43-52),

dopo la tripla di Guaiana Grugnetti risponde allo stesso modo, Pilotti e Testa fanno chiamare time out

alla panchina ospite (50-55). Al rientro è Benzoni ad accorciare a un solo possesso (52-55 e 9-0 di

parziale). Guaiana sembra rompere il sogno biancorosso, ma Giacomelli accorcia di nuovo, Testa spara

da tre e sulla sirena Pilotti corregge un tiro di Testa che vale il 59-60. Gli Squali non si fermano più:

Testa prima benissimo da tre poi Maruca gli sforna l’assist perfetto e sono altri tre punti e lo stesso fa

Benzoni. E’ Salvadori a interrompere la cavalcata di 13-0 (67-62). Squali in gas, Maruca, Pilotti e

Bertocchi allungano (73-62), Benzoni da tre e Maruca da una super distanza segnano il 79-64 con

parziale netto di 25-4. Gay usa ancora una cartuccia da tre, ma il finale è tutto biancorosso: 87-67.

ufficiostampa@oleggiobasket.org

Oleggio Magic Basket – Basket Cecina: 87-67 (16-27; 35-46; 59-60)

Oleggio: Grugnetti 13, Maruca 14, Giacomelli 18, Dalle Carbonare ne, Benzoni 12, Garbarini, Pilotti 12,

Sonzogni, Bertocchi 6, Mosele, Testa 12. All. Passera.

Cecina: Conti, Gay 17, Gnecchi 5, Barontini, Lazzeri ne, Guaiana 9, Banti 10, Salvadori 11, Turini 13,

Trassinelli, Filahi 2. All. Russo.

Elena Mittino

Responsabile Ufficio Stampa

Mamy OMB