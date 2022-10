Serie B – Oleggio torna alla vittoria contro Langhe Roero

Bravi a indirizzare il match dalle prime battute e poi concentrati a gestire al meglio i tempi. L’Oleggio Magic Basket torna alla vittoria nella terza giornata di campionato e lo fa con Langhe Roero Basketball 72-61.

Per gli Squali è il solito, Buono, Maruca, Giacomelli, Colussa e Ingrosso; Lrb schiera Sirchia, Castellino, Manna, Corgnati e Longo. Giacomelli e Buono accendono la musica (5-0), Manna sporca la retina ospite, Maruca e Ingrosso siglano l’8-2. Corrono gli Squali (15-7), Guardigli festeggia i primi punti in B (17-7). Il primo finale dice 23-12. Fiammata ospite (23-17), Guardigli non sfrutta il tiro in più ma rifissa le distanze e Ingrosso prosegue l’opera (30-23). Gli Squali girano in lunetta anche se non sono precisissimi, ma sono bravi a gestire e vanno al riposo sul 44-30.

Al rientro coach Nava richiama quasi subito i suoi, la pausa è efficace, Ingrosso, Maruca e Restelli toccano il massimo vantaggio (54-35), Langhe Roero continua a correre e accorcia un pochino le distanze (55-43), sale in cattedra Seck che va nel traffico e si prende anche il tiro in più (58-45). Terzo finale: 58-47. Lrb toglie la doppia cifra (58-50), ci pensa Ingrosso con presenza ed esperienza a cacciare ogni pensiero (62-50). Gli ospiti lottano, Colussa si sblocca nel momento efficace e poi è Restelli con due corse al ferro a fissare il 70-56. Gli ultimi due minuti sono di nuovo di gestione e gli Squali fanno festa: 72-61.

Oleggio Magic Basket – S.Bernardo Langhe Roero 72-61 (23-12; 21-18; 14-17; 14-14)

Oleggio: Ingrosso 21, Giacomelli 5, Colussa 4, Restelli 15, Ballarin, Maruca 15, Palestra, Introini, Guardigli 4, Temporali, Seck 3, Buono 5. All. Nava.

Lrb: Mobio 6, Makke 5, Merello, Castellino 3, Manna 10, Corgnati 13, Longo 7, Lomele 6, Elkazevic 7, Obakhavbaye 4, Sirchia, Cravero ne (infortunato). All. Jacomuzzi.

FONTE

Ufficio Stampa Oleggio Magic Basket