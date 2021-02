Serie B – Olginate tira con pessime percentuali e cade sul campo di Cremona

Al Palaradi di Cremona La Missoltino.it Olginate arriva con soli due punti di irtardo in classifica

e soprattutto in un momento positivo reduce dal tris di successi e quindi intenzionata a

prolungare la propria striscia per posizionarsi nella parte tranquilla della classifica. Cremona,

partita con velleita’ di alta classifica, ha avuto qualche passo falso che l’ha spinta ad inserire in

settimana un pezzo da novanta come Momo Toure’ prelevato da Pavia e pronto al debutto.

Anche sulla panchina c’e’ il debutto di Coach Crotti che deve fare a meno di Gints Antrops.

Nelle file di NPO riappare Tagliabue, dopo il malanno di settimana scorsa e che potra’ essere

utile per contrastare la torre Klyuchnyk.

Purtroppo, nonostante i presupposti ed il duro lavoro settimanale, I ragazzi di Coach Oldoini

incappano nella tipica serata in cui tutti hanno le mani ghiacciate ed il canestro sembra che abbia

il tappo. Basta guardare le percentuali e troviamo un misero 27% al tiro dal campo con

addirittura il 10% (3/30) dall’arco e ben 17 palle perse che peseranno come dei macigni sul

bilancio del risultato anche perche’ la Juvi ha fatto poco meglio al tiro chiudendo con il 34% ed

il 6% da 3.

Insomma, una partita che non ha entusiasmato, ma che e’ sempre stata viva e intensa per i grandi

sforzi difensivi. Cremona ha giocato per tenere bassi i ritmi e non farsi schiacciare dall’atletismo

della Missoltino cercando di contenere i vari Lenti, Negri, Brambilla e finendo per offuscare loro

stessi che hanno perso la via del canestro e se non fosse stato per la coppia Bona (MVP) e il

neoacquisto Toure’ autori di 31 punti ovvero il 56% della squadra avrebbero rischiato di assistere

ad un finale differente.

Venendo alla cronaca, i due coach schierano il loro solito starting five: Bona, Mercante,

Masciarelli, Klyucnyk, Crescenzi Per la Juvi e Bloise, Giannini, Negri, Avanzini, Lenti per la

NPO.

Le due formazioni partono con le polveri bagnate e molti errori e al 4’ si e’ sul 5-4.

Cremona aumenta la velocità’ di esecuzione con l’innesto di Toure’ e Vacchelli ma arrivano le

prime triple NPO per l’11-10 e con il jumper di Negri primo sorpasso 11-12 all’8’.

Alla prima sirena, Cremonaa va ai box avanti 13-12 grazie al percorso netto di Bona dalla

lunetta.

Il secondo quarto inizia con Cremona molto aggressiva ed Olginate che fatica a costruire i suoi

giochi mentre Cremona mette a segno 5 di punti e primo strappo 18-12 al 14’. Negri mette il suo

sigillo da tre che interrompe il break di 7-0 e accorcia sul 18-15.

L’incontro non decolla offensivamente e le azioni sono costellate da errori al tiro e palle perse

con giocate lente e scontate probabilmente la posta in palio mette pressione ai giocatori.

L’aspetto positivo per la MISSOLTINO e’ che Tagliabue si iscrive a referto e al riposo lungo si

va sul 23-21, tipico score da minibasket.

Dopo il riposo la situazione non cambia e ci vuole il solito Bona per vedere il primo centro dopo

3’ ben imitato da Giannini.

Lenti inizia a carburare nel pitturato e dalla lunetta arriva l’aggancio del 25’ ed il sorpasso arriva

con lo specialista Ambrosetti ed Olginate mette la freccia del sorpasso che carica difensivamente

i lecchesi che vanno sul +4 (27-31).

Proprio nel momento in cui l’inerzia sembra totalmente nelle mani della Missoltino arrivano due

banali errori sciupando facili appoggi e che involano Toure’ che avvia un break di 8-0 e

controsorpasso 35-31 all’ultima sirena.

Partita più’ aperta che mai, ma Olginate e’ irriconoscibile al tiro con un misero 12/41 che

significa 29% mentre Cremona e’ al 31% tutto frutto del 3/3 di Toure’.

Nell’ultima frazione la situazione non si modifica e le formazioni rimangono incollate ad un

possesso di distanza fino al 35’ sul 38-41. Ma lo strappo e’ dietro all’angolo in quanto in una

partita di queste percentuali basta segnare per due azioni e si allunga e Cremona lo fa con le

seconde linee Vacchelli e Giulietti scaltro a buttarsi sull’attacco di Lenti che invece di un facile

appoggio gli viene fischiato fallo in attacco e cosi’ Cremona vola a +7 con 4’ da giocare.

Il vantaggio spinge Olginate ad affrettare gli attacchi che, seppur costruisca buoni tiri, rimane a

bocca asciutta. Sul fronte Juvi l’esperienza di Bona (MVP con 20 punti) fa la differenza e dalla

lunetta non sbaglia nulla e mantiene i suoi avanti di 6 punti nonostante sul fronte opposto ci sia

Lenti che non vuole arrendersi e con 8 punti nel quarto sancisce la sua ennesima doppia doppia

con 12 punti e 11 rimbalzi ma i due punti rimangono a Cremona con il risultato 55-47 finale.

Un vero peccato perché’ se Olginate avesse giocato come nell’ultimo mese avrebbe vinto a mani

basse ed invece, Cremona e’ stata abile ad imbrigliare il gioco corale ed in velocita’ dei ragazzi

di Coach Oldoini mantenendo l’incontro sui binari ad essa piu’ consono aggiudicandosi la

vittoria e rimannedo al terzo posto in classifica mentre Olginate rimane al 5 posto del girone e

dovra’ continuare a lottare per mantenersi a centro classifica in attesa dell’imminente seconda

fase

I tabellini:

JUVI CREMONA: Masciarelli 3, Varaschin 4, Toure’ 10, Bona 20, Klyuchnyk 11,

Mercante, Bonavida ne, Giulietti 5, Crescenzi, Korsunov ne,

All. A. Crotti

MISSOLTINO.IT OLGINATE: Bloise 11, Giannini 7, Negri 7, Donega’ ne, Tagliabue 6,

Lenti 12, Ambrosetti 2, Marazzi ne, Chiappa ne, Tremolada, Avanzini 2, Brambilla,

All. Max. Oldoini