Serie B – Olimpo Basket Alba aggrega Giovara

L’Olimpo Basket Alba accoglie Eoardo Giovara per la preparazione alla stagione 2020-21. L’ala ex Casale Monferrato classe ’93, nello scorso campionato in Serie B a Piadena, seguirà così i primi mesi di allenamenti sotto la guida dello staff langarolo.

La prima squadra calcherà per la prima volta questa sera il parquet del Pala 958, le sedute saranno a porte chiuse. L’appuntamento con i tifosi speriamo possa essere il più presto possibile.

Ufficio Stampa Olimpo Basket Alba

Pietro Battaglia