Serie B – Omegna fa la voce grossa, contro Avellino sesto successo di fila

Sesta vittoria consecutiva di una Paffoni capace di regalare una di quelle proverbiali notti magiche al popolo rossoverde, che nell’ultimo mese si è abituato alle prestazioni da capogiro degli uomini di Ducarello. 97 punti realizzati, terzo quarto da 34 punti e massimo vantaggio toccato sul +27 nel momento del Fazioli-Show. Triple, schiacciate e tanto divertimento, continua la scalata: domenica Balanzoni e compagni sono di scena a Piacenza. Vogliamo colorare di rossoverde il Pala Bakery. Partenza a strappi: prima va avanti la Paffoni, poi tocca ad Avellino, ma è l’equilibrio a regnare, tant’è che dopo un quarto il tabellone luminoso recita 18 a 19 per la Del Fes. Nel secondo quarto la Fulgor dà il primo strappo alla partita: Kosic e Balanzoni sono incontenibili, Fazioli inizia a carburare segnando un’importante conclusione dall’arco e con la tripla di Coltro la Paffoni va alla pausa lunga sul +12 (41-29). Il terzo quarto è un monologo rossoverde: la bimane in contropiede di Balanzoni dopo il recupero di Torgano fa impazzire il Palasport di Gravellona e coach Crotti dopo appena 3’ è costretto al timeout. La partita è indirizzata, Torgano e Fazioli colpiscono da tre, Solaroli e Baldassarre sono sempre lucidi in area e la Paffoni vola sulle ali dell’entusiasmo. Nel finale arriva la reazione d’orgoglio degli irpini, che tuttavia non hanno fatto i conti con Zan Kosic: floater mancino, arresto e tiro e poi la tripla di Solaroli a mandare i titoli di coda del match, 97 a 78 per la Fulgor!“Faccio i complimenti ai ragazzi, avevo chiesto di fare una partita di energia e la squadra è stata diligente nello stare in campo. Avellino è una squadra ben allenata, con giocatori importanti e, dopo aver sofferto un po’ la loro fisicità, siamo stati bravi a muovere la palla, a giocare in contropiede trovando percentuali importanti. Ho voluto tirare un po’ le orecchie ai ragazzi per qualche ingenuità di troppo nel finale, ma ci prendiamo i due punti e un’altra importante vittoria”.

Paffoni Fulgor Omegna – Del Fes Avellino 97-78 (18-19, 23-10, 34-20, 22-29)

Paffoni Fulgor Omegna: Zan Kosic 26 (6/6, 4/8), Filippo Fazioli 19 (2/3, 4/9), Manuele Solaroli 15 (3/4, 1/2), Jacopo Balanzoni 12 (6/9, 0/0), Marco Torgano 10 (1/1, 2/6), Patrick Baldassare 7 (3/6, 0/0), Andrea Picarelli 5 (0/0, 1/2), Mattia Coltro 3 (0/1, 1/2), Issa Fomba 0 (0/0, 0/0), Dimitrije Jokovic 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Daniel Trebeschi 0 (0/0, 0/0)

Del Fes Avellino: Miha VaŠl 23 (1/1, 6/11), Matias Bortolin 18 (9/10, 0/0), Riccardo Chinellato 17 (4/8, 0/1), Aleksa Nikolic 8 (3/5, 0/1), Simone Giunta 8 (4/6, 0/2), Federico Burini 2 (1/6, 0/3), Giovanni Carenza 2 (1/5, 0/1), Matteo Caridà 0 (0/1, 0/6), Armando Verazzo 0 (0/0, 0/0), Marco Venga 0 (0/0, 0/0)

Uff stampa Paffoni Fulgor Omegna