Serie B – Omegna ferma Piombino con un super Torgano

Omegna recupera Balanzoni e Antelli, ma il play giocherà solo 12’ senza incidere. Nelle fila del Golfo é invece fermo ai box Azzaro. Al Palabattisti la partita si era messa sui binari preferiti dai ragazzi di coach Cagnazzo, corri e tira con percentuali, come quasi sempre, alte.Nonostante che all’attacco spumeggiante, da 52 punti in due quarti, non corrisponda un altrettanto brillante difesa, 39 punti subiti e grande sofferenza sulle penetrazioni dei rossoverdi di casa, Piombino sembra tenere in pugno la partita. Primo quarto equilibrato per 7’, poi nel finale di quarto l’artiglieria pesante piombinese si accende, dalla distanza colpiscono Alibegovic, Tiberti e Piccone e Piombino tocca il massimo vantaggio sul più 7, ma con un parziale di 8 a 3, nel minuto finale, con la sola bomba di Mazzantini, Omegna recuperafino al meno 2 al primo riposo, per il 22 a 24.Riparte forte il Golfo nel secondo quarto e con Piccone e 5 punti consecutivi di Mazzantini,si porta sul più 10.Il Golfo sembra anche crescere in difesa, saranno solo 17 i punti subiti nel parziale, e ancora al minuto 18 ritrova il più 10 con Alibegovic, sul 29 a 39 e poco dopo tocca il massimo vantaggio con Tintori da sotto, per il più 11. Vantaggio che viene confermato a fine quarto dalla seconda bomba di Tiberti, per il 41 a52 al riposo lungo. La seconda metà gara si apre col più dalla media di Venucci, ma fin dai primi minuti qualcosa sembra essersi rotto nei meccanismi offensivi dei gialloblu. Infatti saranno solo 7 i punti a segno nella prima metà, con un calo brusco delle percentuali, 2 su 10 dal campo. Regge però ancora la difesa e grazie a quella, Piombino mantiene il più 10.Per Omegna però il calo offensivo dei gialloblu riaccende speranze e convinzione, gli errori in attacco dei gialloblu, danno il via a facili ripartenze, che riportano i padroni di casa a meno 3 all’ultimo riposo, sul 62 a 65, con soli 13 punti segnati dal Golfo. A fine terzo arriva anche l’infortunio di Tintori, in uno scontro con Balanzoni. Ad inizio quarto finale, una bomba di Venucci prova a rilanciare i suoi, ma l’inerzia del match sembra oramai aver piegato la barra verso Omegna e due bombe di Minoli, danno il là a un break di 11 a 0, per il più 5 dei locali a metà quarto. Un centro di Tiberti da a Piombino il meno 3, ma la difesa crolla e le bombe di uno scatenato Minoli e le penetrazioni di Picarelli affondano il Golfo, per il 88 a 82 finale. Vittoria meritata per Omegna e sconfitta pesante per il Golfo, che adesso per mantenere il quarto posto deve tifare Libertas, sperando che fermi la corsa della Herons Montecatini.

Le parole di coach Cagnazzo nel dopo gara: In generale posso dire che abbiamo concesso troppe e conclusioni facili, principalmente da sotto. Nei primi due quarti, abbiamo ovviato al problema con percentuali molto alte in attacco, costruendo molti buoni tiri. Nella seconda metà, siamo calati con le percentuali , non riuscendo più a costruire tiri aperti e questo ha innescato tante ripartenze di Omegna e canestro facili. Abbiamo perso contro una buona squadra, che in casa aveva perso solo tre volte,una partita che non volevamo perdere, ma è andata così. La sconfitta ora è già alle spalle, dobbiamo solo guardare avanti e pensare alla prossima.

di Stefanini Stefano

Paffoni Fulgor Omegna – Solbat Piombino 88-82 (22-24, 19-28, 21-13, 26-17)

Paffoni Fulgor Omegna: Marco Torgano 19 (0/0, 6/8), Andrea Picarelli 18 (8/10, 0/3), Jacopo Balanzoni 15 (7/9, 0/0), Tommaso Minoli 14 (1/1, 4/7), Nikola Markovic 11 (4/7, 1/2), Leonardo Marini 5 (1/3, 0/0), Manuele Solaroli 4 (2/3, 0/1), Lorenzo Segala 2 (1/2, 0/1), Michele Antelli 0 (0/1, 0/1), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0), Jovan Miljanic 0 (0/0, 0/0), Martino Forte 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 7 / 18 – Rimbalzi: 32 4 + 28 (Tommaso Minoli 11) – Assist: 21 (Andrea Picarelli, Tommaso Minoli 5)

Solbat Piombino: Edoardo Tiberti 20 (5/10, 2/3), Denis Alibegovic 16 (3/10, 2/3), Fabrizio Piccone 15 (4/11, 2/5), Mattia Venucci 12 (2/2, 2/7), Dario Mazzantini 8 (1/2, 2/3), Camillo Bianchi 7 (2/5, 1/4), Edoardo Pedroni 2 (0/0, 0/1), Tommaso Tintori 2 (1/1, 0/0), Francesco Rossato 0 (0/0, 0/0), Alessandro Azzaro 0 (0/0, 0/0)

Tiri liberi: 13 / 15 – Rimbalzi: 27 5 + 22 (Edoardo Tiberti 13) – Assist: 6 (Fabrizio Piccone 4)