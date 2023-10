Serie B – Omegna passa ad Aversa contro una spenta Caserta

La Paffoni Omegna coglie il suo secondo successo stagionale battendo Caserta al Pala Jacazzi di Aversa. Per la comapgine bianconera si tratta della quarta sconfitta in cinque partite e a fine partita i giocatori sono stati oggetto di una piccola contestazione da parte dei tifosi.

LA CRONACA – Omegna entra subito bene nella partita con un parziale di 6-0 con il quale prova immediatamente a indirizzare la partita. I padroni di casa provano a interrompere l’inerzia favorevole degli avversari con una tripla di Zampogna che, però, non sposta minimamente gli equilibri di un match in cui Omegna bombarda dall’arco e Caserta fatica a imbastire azioni d’attacco fluide. Dopo il timeout voluto da coach Luise sul 14-3 in favore degli avversari, la Paperdi prova a smuovere il suo tabellino procurandosi qualche fruttifero viaggio in lunetta ma dall’altra parte del campo la Paffoni continua a gestire e incrementare il suo vantaggio grazie soprattutto ai canestri di Torgano e Picarelli. Dopo essere stata sotto anche di sedici lunghezze sul 25-9, con un piccolo scatto di orgoglio la Juvecaserta riesce a chiudere la prima frazione di gioco ‘’solamente’’ di dodici punti sul 25-13 in favore di Omegna con cui si va al primo mini intervallo. In avvio di secondo quarto la Paffoni riesce facilmente a riprendere il filo del discorso grazie ai canestri di Fazioli e Baldassare a cui Caserta risponde con le triple di Mei e Mastroianni. In questa fase la partita appare essere molto più equilibrata rispetto al primo quarto ma il solco scavato dagli ospiti nella prima parte di gara continua a rimanere sostanzialmente immutato. Il tentativo bianconero di ricucire lo strappo passa principalmente dalle mani di un ispirato Lucas che, nonostante un giro palla non perfetto, trova diverse soluzioni offensive che permettono alla sua squadra di andare all’intervallo lungo in singola cifra di svantaggio sul 42-34.

Nelle prime fasi del terzo quarto le due squadre non offrono un gran spettacolo al pubblico del Pala Jacazzi che, però, può godersi il riavvicinamento agli avversari da parte della propria squadra del cuore che con un contropiede gestito molto bene da Lucas e Mastroianni trovano il -7 sul 47-40. La Juvecaserta in questa fase da più volte l’impressione di essere sul punto di agguantare definitivamente la Paffoni che, però, soprattutto grazie a una prova balistica di assoluto valore, riesce sempre a evitare il defintivo rientro degli avversari. La tripla dall’angolo di Moffa a fil di sirena fissa il punteggio alla fine del terzo quarto sul 55-54 in favore dei toscani.

In avvio di quarto periodo non si concretizza il definitivo rientro della Paperdi che, anzì, si disunisce e inizia a concedere canestri molto semplici dal pitturato a una Omegna che prova a scappare definitivamente portandosi a +7 (63-56) a poco più di sei minuti dalla sirena finale. Caserta continua a non trovare un gioco corale ma solo estemporanee soluzioni basate sulle individualità e ciò ovviamente rende agli avversari più comoda la gestione del vantaggio acquisito. Nell’ultimo minuto di gioco si entra con Omegna avanti di otto lunghezze sul 70-62. Il gioco da tre punti concretizzato da Zampogna accorcia le distanze ma Chinellato in due viaggi dalla lunetta chiude i giochi e regala ai suoi la vittoria per 73-65.

PAPERDI CASERTA 73-65 PAFFONI FULGOR OMEGNA (13-25; 34-42; 54-55)