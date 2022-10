Serie B – Omegna, presentata la divisa ufficiale della stagione 2022-2023

Presso l’Hotel des Iles Borromées è andata in scena la presentazione della divisa ufficiale che la Serie B vestirà nella stagione appena cominciata. Non solo, abbiamo anche allargato l’evento alla nostra giovane squadra di Serie D, svelando le maglie rossoverdi che indosseranno i ragazzi di coach Lodetti a partire da questa sera.

Ai ringraziamenti iniziali al padrone di casa, nonché GM della Paffoni Fulgor Basket, Carlo Alberto Padulazzi, sono seguiti gli interventi istituzionali della sindaca di Stresa, Marcella Severino, e dell’Assessore allo Sport del Comune di Omegna, Daniele Berio.

Daniele Piovera, cicerone della serata, ha passato la palla al vicepresidente della Fulgor Basket Michele Burlotto e al rappresentate di Rubinetterie Paffoni, Walter Marchesa: “Sono felice di essere qui in una serata così importante, ringrazio la famiglia Paffoni che mi ha permesso di partecipare all’evento in rappresentanza dell’azienda. Ho fatto parte della Fulgor per tanti anni, assieme al grande presidente Ugo ho vissuto le emozioni che questa maglia regala e auguro al Club di vincere ancora molto. La famiglia Paffoni fa parte della Fulgor da più di 15 anni e sono sicuro continuerà a farlo nel futuro, sostenendo questo progetto che porta in tutt’Italia qualità, valori ed è protagonista di grandi successi“.

La serata è proseguita con le parole di Filippo Fanchini, direttore sportivo della Fulgor, sull’inizio di stagione e sul percorso che dovrà affrontare la Serie B di coach Quilici, poi è toccato al presidente Angelo Nigro, che ha voluto ringraziare tutti gli sponsor di maglia, ricordando che è proprio grazie a loro che la Fulgor può lavorare, programmare e dedicarsi a tutte le attività oltre la prima squadra: minibasket, settore giovanile e beneficenza in particolare.

A concludere la splendida serata un’apericena gentilmente offerto dall’Hotel des Iles Borromées.

Uff.Stampa Paffoni Omegna