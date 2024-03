Serie B – Omegna, presentato coach Eliantonio: “Voglio giocatori determinati”

Questo pomeriggio, presso il Palasport di Gravellona, è andata in scena la conferenza stampa di presentazione di coach Riccardo Eliantonio, nuovo capo allenatore della Serie B. Eliantonio, dopo essere stato presentato ufficialmente e aver risposto alle domande dei giornalisti presenti, ha condotto il primo allenatore della sua nuova avventura in rossoverde.

Queste le sue dichiarazioni: “Ringrazio la società, il presidente e Filippo Fanchini per avermi chiamato. Ho risposto subito con entusiasmo perché questa è un Club storico, con grande tradizione. Sono appena entrato nel nuovo palazzetto, è molto bello e accogliente; come si suol dire è una bella casa, ma c’è poco da parlare e molto da fare. Bisogna provare a fare il meglio possibile in queste ultime settimane di stagione. In campo non si molla mai, nei momenti difficili, ma anche in quelli più facili e chi mi conosce sa che sono così, uno che lotta. Non voglio facce tristi e depresse, sono parole che ho sentito troppo spesso nelle ultime ore. Al contrario, voglio facce cattive e determinate. Non stravolgerò nulla, porterò i concetti di pallacanestro a me più cari, proveremo a correre un po’ di più, ma non ci sono pozioni magiche, bisogna solo essere pronti a lavorare. Faccio un appello ai tifosi, perché la partita di sabato prossimo contro Desio è molto importante per noi, dobbiamo pensare una gara alla volta e vedere il Palazzetto pieno al mio esordio sarebbe una bellissima emozione”.

Anche Filippo Fanchini è intervenuto spiegando il perché della chiamata a Eliantonio: “La scelta è andata su un allenatore che conosce giocatori e categoria, e che ha le caratteristiche umane per dare una scossa alla squadra che ora è in difficoltà”.

Ricordiamo che questo fine settimana il campionato si ferma per la Coppa Italia 2024. Tra 10 giorni l’appuntamento casalingo contro Desio alle ore 21:00.

Ufficio stampa e comunicazione