Serie B – Omegna rispetta il pronostico e regola Cesena

Arrivare all’inizio dell’ultimo quarto sotto di 6, 60-54, dopo una terza frazione vinta 19-16, in trasferta ad Omegna era il massimo che si poteva chiedere ai ragazzi di coach Davide Tassinari che, sulle gambe all’inizio degli ultimi 10 minuti di gioco, regalano agli avversari il definitivo 7-0 di parziale. A 7’58’’ dalla sirena Emanuele Trapani esce per infortunio, caviglia destra, mentre subito dopo Giacomo Dell’Agnello prende tecnico e Cesena molla gli ormeggi. A 6’33’’ il 12-0 rientra nella sfera dell’ineluttabile.

Sì, perché che i romagnoli giocassero contro il pronostico lo si sapeva in partenza, ma che potessero comunque giocarsela alla pari nel primo e nel terzo quarto era tutto fuor che scontato. Nel mezzo, i problemi di falli dell’esordiente Agostini nella zona nevralgica del campo, l’ottima difesa su Frassineti e la mancanza di minuti nelle gambe di Terenzi. Tante attenuanti e anche aspetti da salvare e dei quali coach Tassinari deve fare tesoro per impostare le prossime 4 determinanti partite, tutte da giocare al Carisport. A iniziare dai 22 punti di Dell’Agnello e dalla voglia di non darsi per vinti nemmeno sotto di 20 a 3’41’’ dalla sirena. La mentalità c’è.

Ora, come si diceva, 4 match fondamentali per scoprire se i Tigers Cesena potranno puntare ai playoff: Alessandria, Faenza, Imola e Ozzano. Il sogno, per ora, continua!

Paffoni Fulgor Omegna – Tigers Cesena 87-68 (19-18; 25-17; 16-19; 27-14)

Paffoni Fulgor Omegna: Artioli 6, Procacci 7, Zugno 2, Scali 11, Del Testa 20, Terreni, Segala, Balanzoni 8, Prandin 21, Sgobba 12, Neri. All.: Andreazza.

Tigers Cesena: Dagnello 3, Trapani 2, Battisti 7, Borsato 7, Alessandrini 10, Terenzi 6, Frassineti 10, Agostini1, Dell’Agnello 22. All.: Tassinari.