Serie B – Omegna si esalta, battuta la Libertas Livorno

Il 2023 rossoverde inizia come meglio non poteva: con una vittoria della Paffoni nel big match contro Libertas Livorno, sconfitta 65 a 60 sul campo di un Pala Battisti gremito! La Fulgor regge l’impatto con la fisicità Amaranto, prova la fuga grazie alla difesa, ma si fa riprendere dagli uomini di Andreazza. Nel finale a suon di triple e difese pressoché perfette, i ragazzi di coach Quilici si riprendono la leadership della contesa chiudendo avanti con merito, sul 65 a 60. Due punti fondamentali in una serata magica, impreziosita dal Teddy Bear Toss, che ha visto volare in campo una marea di pupazzi di peluche, che verranno poi devoluti in beneficienza dalla Associazione Kenzio Bellotti.

La gara si apre con la tripla di Torgano: esplode di gioia il Battisti, e il popolo rossoverde mostra tutta la sua generosità con i peluche in campo. Livorno – alla ripresa – risponde, e si procede punto a punto sino al 14 a 10 Paffoni: Markovic e Minoli proseguono il festival del tiro da tre punti e sul 20 a 13 Andreazza si vede costretto a fermare la contesa. Bella risposta della Libertas, che piazza un mini break di 4-0 in chiusura di quarto, con le squadre separate da un solo possesso al primo mini intervallo: 20 a 17 il punteggio. Nella seconda frazione il Battisti è linfa vitale, l’uomo più in campo e la Paffoni ne approfitta: la tripla di Markovic vale il primo vantaggio in doppia-cifra della Fulgor e il canestro del rientrante Balanzoni costringe coach Andreazza ad un nuovo timeout nel visibilio del pubblico rossoverde. La Libertas aggiusta nuovamente il tiro con Ricci e Fratto protagonisti, ma capitan Minoli chiude il primo tempo a suo modo: tripla quasi a fil di sirena e +7 Paffoni alla pausa lunga. In avvio di secondo tempo è rottura prolunga per i rossoverdi: oltre 5’ senza segnare, mentre la Libertas sfodera un 10 a 0 di break che le vale il +3. Markovic rimette in partita i suoi e la partita cresce ulteriormente di intensità. 12-0 Fulgor con Torgano, Minoli e Antelli che riportano avanti i rossoverdi. Forti non ci sta e Livorno resta in vita grazie ai suoi tiri dalla distanza e ai liberi di Fantoni. Nel momento più importante, dopo aver sbagliato un facile appoggio, Marini si fa perdonare stoppando lo stesso Fantoni, guadagnandosi due liberi e trasformando i tiri del +4 e +5 Fulgor, con forse la giocata decisiva del match. Nel finale la Paffoni resiste ai tentativi di rimonta degli uomini di Andreazza andando a vincere 65 a 60.

Coach Quilici a fine partita: “Ci siamo regalati qualcosa di positivo in questo inizio di 2023. Siamo stati bravi a tenere il pallino del gioco per 35’, fatta eccezione per i primi 5’ del secondo tempo, abbiamo controllato i ritmi non disunendoci nel momento di maggior difficoltà. Tutti sono stati coinvolti, soprattutto in difesa, in attacco abbiamo tirato molto bene da tre punti anche perché i tiri sono stati ben costruiti. Il pubblico ci ha dato una grandissima mano, è stato bello vedere anche tanti tifosi avversari, che hanno contribuito all’accendersi della sfida, ma forse oggi i nostri tifosi hanno riconosciuto occhi diversi e facce diverse in noi. Adesso andremo a Vigevano, dovremo giocare con questo piglio, poi si può vincere o perdere, ma quantomeno giocando con questo atteggiamento non avremo nulla da recriminarci”.

UFF.STAMPA FULGOR OMEGNA