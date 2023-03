Serie B – Omegna travolge la capolista Pielle Livorno

Prima sconfitta ampia della stagione per la UNICUSANO PIELLE LIVORNO, caduta a Verbania sul campo della Paffoni Omegna (82-68); la squadra di coach Marco Cardani inizia con il freno a mano tirato, non troppo concentrata, al cospetto di una Fulgor arrembante e fisica (22-10 al 10’). La Unicusano va sotto anche di 14 lunghezze, ma il suo cuore – dimostrato per l’intero arco della stagione – permette a Lenti e compagni di tornare fino al -1 (46-45), palla in mano. A questo punto, però, il match prende decisamente la piega di Omegna, feroce nel piazzare un break di 20-0 a cavallo del terzo e quarto periodo che annienta la Pielle.

Ovviamente, classifica alla mano, nessun dramma in casa biancoblù, con il mirino già puntato sulla prossima sfida interna contro Pavia.

Paffoni Omegna-UNICUSANO PIELLE LIVORNO: 82-68

PAFFONI: Minoli 5, Marini 10, Picarelli 15, Antelli 6, Balanzoni 11, Segala, Torgano 12, Markovic 17, Miljanic, Forte, Puppieni, Solaroli 6. All. Quilici.

UNICUSANO: Okiljevic, D’Ercole 5, Loschi 13, Lenti 8, Rubbini 15, Lo Biondo 14, Paoli, Campori 7, Almansi 5, Diouf 1. All. Cardani.

Arbitri: Rubera di Palermo e Licari di Catania

Parziali: 22-10, 14-16, 16-19, 30-23

UFF.STAMPA PIELLE LIVORNO