Serie B – Orlandina Basket conferma Robustelli come coach

Rodolfo Robustelli confermato come Capo Allenatore dell’Infodrive Capo d’Orlando

Orlandina Basket è lieta di comunicare la conferma di coach Rodolfo Robustelli come Capo Allenatore della Prima Squadra per il resto della stagione. Le prestazioni del roster sotto la guida del giovane coach avellinese, arrivato in estate per ricoprire il ruolo di primo assistente e promosso dopo la terza giornata di campionato, hanno convinto la società ed il presidente Enzo Sindoni ad affidargli fino alla fine della stagione la panchina dell’Infodrive Capo d’Orlando.

Soddisfazione da parte della società confermata dalle parole del Direttore Sportivo, Antonio Sapone: «Dopo un inizio di stagione molto complicato era chiara l’esigenza di dare una svolta sotto tutti i punti di vista e Rodolfo si è rivelato in breve tempo l’uomo giusto. Le sue qualità tecniche e umane, che ci avevano portato a sceglierlo durante la scorsa estate per il ruolo di vice, sono state più che confermate nel corso delle scorse settimane e ci hanno indotto ad affidargli la panchina per il resto della stagione, nella convinzione che questo possa essere il punto di partenza per la crescita del gruppo ed il cambio di passo di cui lo stesso ha bisogno e che tutti noi ci aspettiamo».

Ufficio Stampa Infodrive Capo d’Orlando