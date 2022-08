Serie B – Orzinuovi, ecco le tappe precampionato

La prima campanella stagionale si avvicina sempre più per l’Agribertocchi Orzinuovi. Gli uomini e lo staff tecnico, guidati da coach Marco Calvani, saranno ad Orzinuovi entro venerdì 19 agosto, quando alle ore 18:00 presso il PalaBertocchi è in programma il raduno, seguito dalla consegna del materiale sportivo e da uno spazio dedicato agli organi di stampa per eventuali interviste e fotografie con tutte le componenti del roster e della dirigenza.

Il giorno successivo è fissata la presentazione ufficiale della Prima Squadra alle ore 19:30 presso il Bar della Polisportiva di Borgo San Giacomo, dove tifosi ed appassionati avranno anche l’occasione di vivere un piccolo momento conviviale.

La prima seduta d’allenamento stagionale avrà luogo domenica 21 agosto alle ore 9:00 agli ordini dello staff tecnico orceano e proseguirà lungo tutta la settimana con una doppia sessione: al mattino la squadra si dividerà tra il lavoro in palestra con i pesi e sulla pista di atletica, mentre ogni pomeriggio alle ore 18:30 i ragazzi scenderanno sul parquet del PalaBertocchi per la parte di pallacanestro.

Durante sabato 3 e domenica 4 settembre l’Agribertocchi Orzinuovi sarà ospite della Rucker San Vendemiano per un torneo quadrangolare al quale prenderanno parte anche la Virtus Padova e la Libertas Livorno, impegni che daranno a coach Marco Calvani l’occasione per tracciare un primo punto della situazione.

Il sodalizio orceano farà poi ritorno in campo mercoledì 7 settembre, quando alle ore 18:30, tra le mura del PalaBertocchi, andrà in scena un incontro amichevole contro i Tigers Lugano, ultimo test prima del debutto casalingo in Supercoppa nel derby contro la LuxArm Lumezzane in programma sabato 10 settembre alle ore 20:30.

Alessio Sigalini

Ufficio Stampa

S.S.D. A R.L.

Pallacanestro Orzinuovi