Serie B – Ozzano non sbaglia contro Empoli

Passo indietro dell’Use Computer Gross che, sul campo di Ozzano perde con un netto 75-43. Già il punteggio basta a far capire la serataccia dei biancorossi che, di fatto, non danno mai la sensazione di poter portare a casa la partita. Si ferma così il buon momento della squadra che, nelle ultime tre gare, aveva fatto vedere degli evidenti progressi sia dal punto di vista del gioco che dei risultati e quindi ora c’è da ripartire e ritrovare la voglia e la rabbia viste di recente.

Nwokoye ed Obinna muovono il tabellino biancorosso in una prima frazione che vede le due squadre studiarsi. L’Use tocca il più 4 con Casella (6-10) prima che Bonfiglio impatti a quota 11 lasciando a Felici il sorpasso. Al 10’ siamo 18-15 e la seconda frazione prende il via ancora con Felici a cui replica Nwokoye. Sul 22-17 di Bonfiglio ecco la prima sgassata di Ozzano che piazza un parziale di 7-0 che Hidalgo ferma con due liberi: 29-18. Di Lasagni dalla lunga il 32-18 sul quale arriva la reazione biancorossa con Sesoldi, Hidalgo e Casella che mandano le squadre al riposo sul 32-24. La terza frazione è la peggiore per l’Use che incasserà un parziale di 25-8. Inizia Klyuchnyk e, dopo un canestro di Nwokoye, ecco un 10-0 che dà lo scossone alla partita con il punteggio che, al 6’, è di 49-28. Torna a segnare ancora il pivot biancorosso ma serve a poco visto che al 30’ siamo sul 57-32 e la gara è ormai segnata. Nella frazione finale Ozzano arriva fino al 64-34, momento in cui gestisce la partita fino a toccare, proprio alla sirena, il massimo vantaggio con Folli: 75-43.

75-43

SINERMATIC OZZANO

Bonfiglio 12, Chiappelli 7, Buscaroli 1, Klyuchnyk 19, Felici 10, Barattini 2, Lasagni 7, Folli 10, Radovanovic, Balducci 7. All. Lo Perfido (ass. Pizzi)

USE COMPUTER GROSS

Sesoldi 3, Hidalgo 12, Nwokoye 14, Dal Maso 3, Casella 7, Giannone 2, Mazzoni, Cerchiaro, Marchioli ne, Baccetti, Antonini 2. All. Valentino (ass. Elmi/Cappa)

Arbitri: Roberti di Napoli e Del Gaudio di Massa di Somma

Parziali: 18-15, 32-24 (14-9), 57-32 (25-8), 75-43 (18-11)

Le statistiche della partita:

https://www.legapallacanestro.com/wp/match/ita3_c_2394/ita3_c/x2223

Marco Mainardi

Ufficio Stampa Use/Use Rosa