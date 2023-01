Serie B – Ozzano regola Matelica

SINERMATIC OZZANO – HALLEY INFORMATICA MATELICA 79 – 68

Parziali: 28-21; 48-38; 67-52

OZZANO: Folli 10, Salsini ne, Felici 3, Galletti ne, Balducci 4, Klyuchnyk 17, Chiappelli 10, Barattini 11, Bonfiglio 15, Buscaroli, Lasagni 9 – All. Loperfido; Vice Pizzi; Ass. Agriesti

MATELICA: Provvidenza 11, Fianchini ne, Mentonelli 4, Seck 15, Vissani 3, Gallo 14, Caroli, Polselli ne, Riccio 5, Adeola 8, Paglia 3, Enihe 5 – All. Trullo; Vice Gentili; Ass. Tomassini

Arbitri: Biondi (TN) – Tognazzo (PD)

Note: Spettatori 300 circa; usciti per falli Provvidenza (Mat) al 36’, Barattini (Ozz) al 37’, Vissani (Mat) al 40’; fallo tecnico a Vissani (Mat) al 30’; fallo antisportivo Chiappelli (Ozz) al 15’

Dopo il passo falso di Lunedì a Faenza i New Flying Balls ritrovano i due punti contro Matelica; finisce 79-68 al Pala Arti Grafiche Reggiani, dopo un match condotto in gran parte, ma mai chiuso dai ragazzi di coach Loperfido, che nel finale si concedono anche qualche brivido di troppo con gli ospiti capaci di rientrare fino al -5.

LA CRONACA. | Gli ospiti, a caccia di due punti fondamentali per rimanere aggrappati al treno degli spareggi, partono fortissimo spinti da un ispirato Provvidenza (2-8 in appena 80 secondi). La Sinermatic non si scompone, e allo scoccare del quinto minuto, chiude il gap con la bomba del sorpasso firmata Folli (13-12). Nei restanti minuti del periodo i Flying giocano un ottimo basket, soprattutto in attacco, dove macinano canestri importanti da fuori con Bonfiglio e da sotto le plance con Balducci, Chiappelli e Klyuchnyk, e chiudono avanti la frazione 28-21.

In avvio del secondo quarto Matelica trova il -4, poi però è Ozzano ha trovare l’allungo: un 10-0 di parziale caratterizzato dalle triple di Bonfiglio e Barattini che fa volare la Sinermatic fino al +14 (38-24). La Vigor è però viva e dopo il time out chiesto da coach Trullo arriva la replica, un contro-break di 9-0 che riporta i marchigiani sul -5 (38-33) al 16’. Nel momento di difficoltà sono ancora i tiri dalla lunga distanza ad aiutare i Flying al nuovo allungo, questa volta con Chiappelli e Klyuchnyk (44-33). Doppia cifra che gli uomini di coach Loperfido porteranno fino all’intervallo lungo.

Dopo la pausa calano i ritmi e anche gli attacchi rallentano. Ozzano segna appena 5 punti nella prima metà di quarto, ma la Vigor non si riavvicino oltre il -7 (schiacciata di Seck e bomba di Vissani). Folli e Lasagni ringraziano, disegnando un importante break che porta la Sinermatic fino al +15 (63-48) al minuto 28, stesso vantaggio che ci sarà all’ultimo mini-break (67-52).

Nell’ultimo periodo dopo aver toccato il +16, Ozzano si complica la vita: ai primi segnali di vita di Matelica (69-60 con Gallo), i Flying controbattono con l’asse Bonfiglio-Klyuchnyk per il +13 biancorosso (73-60). Poi però l’intensità difensiva ospite mette in grossa difficoltà la Sinermatic che nei successivi minuti perde un’infinità di pallone e consente agli avversari di tornare pericolosamente in partita. A 2 giri di lancette dalla fine infatti, con Seck e Enihe sugli scudi, Matelica torna a -5 (73-68) e fallisce per ben tre volte la possibilità di ridurre ancora il gap. Nell’ultimo minuto di gioco diventa fondamentale la freddezza ai liberi di Klyuchnyk e Folli, che con un 4/4 dalla lunetta, pone fine alle ostilità, termina 79-68 a favore della Sinermatic.

LE STATISTICHE. | Con 17 punti realizzati è Klyuchnyk il miglior realizzatore dell’incontro, seguito dai 15 punti di Bonfiglio per Ozzano e Seck per Matelica. Il premio di MVP è però andato a Gioacchino Chiappelli, che ha sfiorato di un niente la clamorosa tripla doppia (10 punti, 14 rimbalzi, 9 assist). Da sottolineare il dominio ozzanese a rimbalzo (45-25 con ben 14 rimbalzi offensivi emiliani); Sinermatic che però perde anche questa sera la bellezza di 26 palloni.

IL COMMENTO DEI PROTAGONISTI. | Giuliano Loperfido, coach Sinermatic: “Abbiamo giocato un secondo tempo incommentabile e sono molto arrabbiato per questo. Complimenti a Matelica perché ha disputato un’ottima partita, noi di questa sera ci portiamo a casa i due punti. Serve un atteggiamento migliore da parte di tutti se vogliamo guardare la parte più alta della classifica”.

Antonio Trullo, coach Halley Informatica: “Abbiamo dimostrato anche questa sera di essere vivi, il problema è stato la parte finale del primo quarto dove abbiamo concesso quel gap di 10 punti creato da Bonfiglio che ci siamo portati dietro per tutta la gara. Abbiamo difeso bene nel terzo e quarto periodo, fattore che ci ha permesso di rientrare e sperare anche di poterla vincere; ci serve fare punti con le squadre che lottano per gli spareggi per rientrare in corsa”

Marco Rivola

Area Comunicazione Sinermatic Ozzano