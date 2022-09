Supercoppa Serie B – Omegna fa suo il derby con Oleggio e passa in Supercoppa

È vincente al primo appuntamento ufficiale della stagione la Paffoni di coach Daniele Quilici. I rossoverdi, difronte ad una buona cornice di pubblico, fermano la Mamy Oleggio nel derby valido per i trentaduesimi di Supercoppa LNP 74 a 65. Mercoledì sera il secondo turno, affronteremo la Junior Casale che ha espugnato il Pala 958, casa di Langhe Roero Basketball.

Dopo qualche minuto giocato sul punto a punto è la Paffoni a dare il primo strappo al match: canestro di Marini, tripla di Torgano e ad un minuto dalla fine del primo quarto la Fulgor guida sul 22 a 14. Restelli (protagonista assoluto della ripresa) dà ossigeno ai suoi dalla lunetta, ma il due su due dalla linea della carità di Markovic fissa il punteggio sul 24 a 16 dopo un quarto.

Secondo quarto in cui si ampliano le rotazioni, Oleggio fatica a contenere la fisicità dei padroni di casa, ma alla pausa lunga il gap tra le squadre è invariato: 42 a 34 il punteggio.

Nella ripresa la Paffoni va stabilmente in doppia-cifra di vantaggio, tocca addirittura il +20 con i cinque punti in fila di Marini e sembra a vere il match in pugno. Oleggio non ci sta, si rigenera nell’ultimo mini intervallo e, trascinata da un Restelli scatenato (21 con 4 su 8 da tre punti) arriva sino al -5. Nel finale gli uomini di Quilici sono bravi a non perdere lucidità e, affidandosi alle giocate dei senatori Balanzoni e Torgano. Finisce 74 a 65 per la Paffoni che avanza così il turno portandosi a casa diverse interessanti indicazioni per continuare la crescita che porterà alla prima di campionato, primo vero appuntamento importante della stagione.

Paffoni Fulgor Omegna – Mamy.eu Oleggio 74-65 (24-16, 18-18, 16-14, 16-17)

Paffoni Fulgor Omegna: Manuele Solaroli 13 (4/5, 1/2), Jacopo Balanzoni 13 (5/9, 0/0), Andrea Picarelli 10 (2/4, 2/5), Leonardo Marini 10 (3/5, 1/1), Michele Antelli 9 (3/5, 0/2), Tommaso Minoli 9 (1/4, 1/3), Marco Torgano 7 (2/6, 1/7), Nikola Markovic 3 (0/1, 0/4), Bogunovic Vuk 0 (0/0, 0/0), Danilo Spadone 0 (0/0, 0/0), Lorenzo Segala 0 (0/0, 0/0), Filippo Puppieni 0 (0/0, 0/0)

Mamy.eu Oleggio: Marco Restelli 21 (3/5, 4/8), Omar Seck 13 (4/7, 1/2), Olivier Giacomelli 11 (3/5, 0/2), Matteo Maruca 8 (1/6, 2/7), Renato Buono 8 (3/8, 0/1), Andrea Colussa 2 (1/3, 0/3), Gabriele Ballarin 2 (1/1, 0/1), Mattia Temporali 0 (0/0, 0/0), Luca Palestra 0 (0/0, 0/0), Francesco Introini 0 (0/0, 0/0), Tommaso Ingrosso 0 (0/0, 0/0), Matteo Guardigli 0 (0/0, 0/0)

